«Вежливые люди»: Депутат рассказал, как решить вопрос с запретом транзита в Калининград

По его словам, перевозки грузов морем обходятся намного дороже, при этом погодные условия не всегда позволяют это сделать. Депутат подчеркнул, что если Финляндия вступит в НАТО, то появятся еще большие трудности.

«Фрахт – это дорогая вещь. Более того – шторма, не всегда позволяют погодные условия. Плюс будут нюансы, если Финляндия вступит в НАТО. Мы отдали зря, надо было жестко отстаивать воздух, когда нас заставили летать по кругу, а не напрямую. Мы слишком много уступаем, еще так доуступаемся и нас вообще уважать перестанут. У нас уже Восток и Азия говорят, что будут поддерживать санкции, а мы на них почему-то надеялись. От МИДа толку ноль, они только шутки шутят и слова всякие героические говорят», - резюмировал Колесник.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные.

