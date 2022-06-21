«Вежливые люди»: Депутат рассказал, как решить вопрос с запретом транзита в Калининград

В связи с блокировкой литовцами российского региона необходимо принимать решительные меры, заявил в эфире НСН Андрей Колесник. 

Вопрос с запретом Литвы на транзит товаров в Калининград необходимо решать с помощью армии и флота, потому что будет еще хуже, Россия слишком много уступает, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне Минэкономразвития Калининградской области опубликовало перечень товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. В частности, в него вошли технологические установки для сжижения природного газа, реактивное топливо и присадки к топливу.

«В полной блокаде мы пока не находимся, есть еще воздух и вода, можем морем возить, паромами. Есть определенные нюансы: в Калининград они приходят полными, а уходят пустыми. Многие товары уходят на импорт, а на большую землю не особенно. Поэтому паромы, грубо говоря, уходят босиком. Будем переналаживать. А вообще надо нормально решать вопрос с железной дорогой и не бить по хвостам, а предвидеть то, что будет еще хуже. В конце концов с литовцами никакой МИД ничего не решит – это смехотворно. Решит только армия, флот и вежливые люди», - сказал Колесник.

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По его словам, перевозки грузов морем обходятся намного дороже, при этом погодные условия не всегда позволяют это сделать. Депутат подчеркнул, что если Финляндия вступит в НАТО, то появятся еще большие трудности.

«Фрахт – это дорогая вещь. Более того – шторма, не всегда позволяют погодные условия. Плюс будут нюансы, если Финляндия вступит в НАТО. Мы отдали зря, надо было жестко отстаивать воздух, когда нас заставили летать по кругу, а не напрямую. Мы слишком много уступаем, еще так доуступаемся и нас вообще уважать перестанут. У нас уже Восток и Азия говорят, что будут поддерживать санкции, а мы на них почему-то надеялись. От МИДа толку ноль, они только шутки шутят и слова всякие героические говорят», - резюмировал Колесник.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия расценивает действия Литвы, запретившей транзит ряда товаров в Калининград, как открыто враждебные.

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ФОТО: Facebook Сергея Аксёнова
ТЕГИ:ЗапретЛитваКалининградРоссия
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