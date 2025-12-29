«Войны бардов и вселенская беда»: Как 2025-й год ударил по музыкальным фестивалям
Москва осталась островом изобилия фестивалей, но лишилась двух клубов. Летом не обошлось без отмен и экстренных переносов, а на легендарной «Груше» произошла смена власти.
Организаторы российских музыкальных фестивалей пережили «нестабильный» 2025-й год, самые драматичные события которого развернулись в Нижегородской, Калужской и Самарской областях. При этом в Москве закрылись два известных клуба, что напугало экспертов грядущим концом клубной эпохи.
«Национальная служба новостей» подвела главные фестивальные итоги года.
МОСКОВСКИЙ ОАЗИС: ОТ «ЛЕНИНГРАДА» ДО «ИНТЕРВИДЕНИЯ»
Количество музыкальных фестивалей в России растет с прошлого года, площадки их проведения расширяются, при этом «островками стабильности» на фоне участившихся атак беспилотников остаются две столицы и существенно отдаленные от них регионы.
Так в кинопарке «Москино» в новой Москве в конце июля прошел фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», объединивший рок-звезд уровня «Ленинграда» и «Чайфа» с киноактерами, имеющими собственные группы, в числе которых оказались Гоша Куценко, Юлия Пересильд и участник «Квартета И» Александр Демидов.
«Название “НАШИ в ГОРОДЕ” — отличное. Людей сегодня было так много, что мой коллектив даже немного растерялся, но все получили нереальное удовольствие. Энергия рока — это энергия жизни, сердцевина всей музыки на земле. Шикарный кинопарк, низкий поклон тем, кто придумал это. Для киношников подобное — подарок», — отмечал после выступления разгоряченный Гоша Куценко.
Со своей стороны, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поблагодарил «НАШЕ Радио» (один из организаторов фестиваля) за возможность выступить перед теми, кто его «давно ждал».
Летом в пяти городах страны – в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Сириусе и Казани - прошел фестиваль VK Fest, который посетили 205 тысяч человек.
«Такой фестивальный тур проводится с 2022 года. Тогда VK Fest впервые вышел за пределы родного Петербурга и прошел в трех городах: Питере, Москве и Сириусе. Эти площадки стали постоянными для проведения, а потом стали добавляться новые города и регионы. VK Fest уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Красноярске. География VK Fest будет только расти. При выборе городов команда VK Fest всегда опирается на комментарии пользователей в официальных сообществах фестиваля. Так что подписчики напрямую влияют на то, в каком городе должен пройти фестиваль», - рассказали НСН в пресс-службе «ВКонтакте».
Еще одним крупным фестивалем, организованном при участии компании, стал VK Asian Dragon Fest.
«VK ADF — фестиваль, посвящённый культуре Южной Кореи, Японии и Китая. За последние несколько лет он продемонстрировал значительный рост популярности среди аудитории 14-24 года.. VK ADF дает реальный старт для сотен молодых танцоров и вокалистов в узкой нише. Так, к 2025 году фестиваль прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске, собрал 189 команд-участников и более 5000 зрителей. Привлечение известных K-Pop артистов в последние два года обеспечило существенный рост интереса к фестивалю: это концерт группы KARD в 2025 году и группы X:IN в 2024», - отметил собеседник НСН.
Другим большим музыкальным событием лета в Москве стал двухмесячный оупен-эйр на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках», который посетили 200 тысяч человек. Помимо российских звезд на нем выступила и южнокорейская К-Pop группа Young Posse.
«Мы проводим МТС Live Лето в Лужниках второй год подряд. За два месяца работы на площадке состоялось 28 концертов, на сцену вышли более 60 артистов, а посетили open-air 200 тысяч человек, включая зрителей городских и спортивных событий. Непосредственно на концерты и фестивали МТС Live пришли 90 тысяч человек. Особой популярностью пользовались концерты LAB с Антоном Беляевым, групп MZLFF, "Кишлак" и "Три дня дождя"», - отметил в беседе с НСН директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев.
Ну а в сентябре на подмосковной «Live Арене» прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение», призванный стать «нашим ответом» «Евровидению» и завершившийся победой вьетнамца по имени Дык Фук.
ФЕСТИВАЛИ ВМЕСТО КЛУБОВ: БЕЗ GAZGOLDER И «1930»
Вместе с тем радужную картину московских фестивалей подпортили две клубных истории с печальным концом.
Так, 20 августа объявил о закрытии популярный клуб «1930 Moscow». Его представители объяснили такой шаг «невыполнимыми» требованиями арендодателей.
«У нас подошел очередной срок продления договора аренды площадки. В последний момент руководство Завода им. Владимира Ильича выставило нам обновленные (и невыполнимые) требования. Помимо новой финансовой части есть и пункт, например, о полном демонтаже всех VIP-этажей, что делает существование площадки экономически невозможным. Даже самые беспрецедентные условия, которые мы предлагали со своей стороны для спасения клуба, были отклонены. Продлевать договор с нами не стали», - отмечалось в сообщении на сайте клуба.
Руководители «1930 Moscow» заверили, что клуб «закрывается, но не прощается», однако с сентября новостей о его будущем нет.
Ну а в конце ноября о прекращении деятельности и «завершении эпохи» объявил легендарный клуб Gazgolder.
«Да, клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, закрывается, но скоро мы представим новую концепцию. В декабре - начале января пройдут финальные прощальные вечеринки, а в новом году клуб откроется с новой концепцией», - сообщила НСН PR-директор клуба Наталья Мостакова, не уточнив деталей грядущего обновления.
При этом сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин усомнился, что Gazgolder попытается «дважды войти в одну реку». По его словам, «клубная тематика» уходит, поскольку намного проще и выгоднее проводить фестивали.
«Открывать новые клубы становится невыгодно. Исходя из того, что я вижу в мире, это беда вселенского масштаба, потому что закрылся старейший клуб в Берлине Watergate, закрылся Kompass в Бельгии. Клубная тематика, по-видимому, уходит навсегда. На ее место приходят опен-эйры и фестивали, как маленькие, так и большие. Потому что собрать на хороший лайн-ап тысячи людей - задача более интересная и прибыльная, чем каждые выходные думать, кто у тебя будет играть, что тебе делать, а также ежедневно содержать штат людей. Вложить душу, средства и определенные идеи в три дня, чтобы собрать 3-4 тысячи человек - намного интереснее, прибыльнее и значимее, чем биться каждую неделю о проблему: что делать дальше, как выживать и зарабатывать», - пояснил Лейкин НСН.
Закрытие клуба Gazgolder, с 2005 года работавшего на территории бывшего завода «Арма», и финальный рейв запланированы на 2 января.
ДРАМАТИЧЕСКИЕ СПАСЕНИЯ: «СМЫСЛ» И SIGNAL
География музыкальных фестивалей в 2025 году получилась весьма обширной. Так, фестиваль «Воздух Карелии» в Петрозаводске отметил в 2025 году 20-летие, собрав более 80 групп и 45 тысяч зрителей. Рок-фестиваль «Улетай» в Удмуртии, проводящийся с 2007 года, собрал около ста групп. Не менее яркими оказались и «Дикая Мята» в Тульской области, и «Пляж» в Челябинской области, и многие другие фестивали. Даже в Крыму в августе прошел фестиваль «Таврида Арт» с участием более 50 групп, хедлайнерами которого стали «Звери», «25/17», «Комната Культуры» и Ay Yola.
А вот организаторам фестивалей в Нижегородской области не повезло. В середине июня их собрали в местном Кремле и сообщили об отмене из-за угрозы атак беспилотников всех массовых мероприятий, проходящих за городской чертой. В итоге фестиваль «Смысл» пришлось экстренно переносить из Борского района области в Нижний Новгород, а «Берег Маугли» - из Павлово в Арзамас.
«Нас эта информация ошарашила. Мы вообще такого не ожидали, если честно, так как согласовали свой фестиваль ещё в марте, писем нам никаких никто не присылал с уведомлениями, только позвонили из Министерства культуры и позвали на совещание, где и огласили сей вердикт. Потеряли мы прилично! Цифры большие, и возмещать нам, естественно, никто ничего не будет. Полная отмена – это всегда большие финансовые потери. Плюс столько людей любит и ждёт наш фестиваль, что мы не можем их подвести. Артисты по большей части отреагировали на такую замену с пониманием», - рассказал НСН руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин.
Организаторы фестивалей «Былинный берег» и «Фэнтези Фест» перенесли их из Тверской области в Новгородскую. А вот события в Калужской области превратились в настоящую драму. Организаторы запланированного на середину августа фестиваля электронной музыки Signal в крупнейшем арт-парке Европы «Никола-Ленивец» анонсировали 300 артистов, девять сцен и пять дней музыки, однако власти региона незадолго до начала фестиваля внезапно сообщили, что его не будет.
Начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов объяснил НСН, что организаторы Signal знали об отмене еще в апреле, однако те уверяли что «официального запрета нет» и продолжали продавать билеты.
В итоге фестиваль прошел на площадках сразу нескольких московских клубов, а в декабре организаторы сообщили, что Signal планирует в 2026 году вернуться в «Никола-Ленивец».
«ПРОПАВШИЕ» ФЕСТИВАЛИ И БАРДОВСКИЙ ПЕРЕДЕЛ
В Самарской области этим летом вспомнили о «бардовских войнах». Власти региона, который осенью 2024-го возглавил новый губернатор Вячеслав Федорищев, сменили организаторов легендарного Грушинского фестиваля авторской песни, за бортом которого оказался известный бард Олег Митяев.
Фестиваль прошел, но сменил название, а его хедлайнером впервые оказался певец и композитор Юрий Лоза, объяснивший НСН причины «передела».
«Запустилось это все после статьи нынешнего губернатора Курской области Хинштейна, который возмутился тем, что патриотическую песню не пустили на главную сцену (в 2023 году – прим. НСН). Соответственно, была реакция, поэтому и поменяли руководство, этим вопросом занялась администрация области, откуда пошли совершенно другие шаги. Как мне объяснили организаторы, именно поэтому и сменилось начальство», - пояснил Лоза.
А вот дальнейшая судьба фестивалей «Доброфест» (проводился с 2010 года в Ярославской области), и «Ветер Сибири» (в Новосибирске) под большим вопросом.
В июне организаторы «Доброфеста» сообщили о его «перезапуске» и переносе на 2026 год. Фестиваль «попрощался» с Ярославской областью еще в 2024 году, но не смог договориться с Московской в 2025-м.
«Наш фестиваль не проводится уже два года. В 2022-м году мы провели свой последний фестиваль, и у нас сложились конструктивные отношения с новой властью, которая пришла в Ярославль. Поэтому мы были очень сильно удивлены последующими отменами, но это "стержневая история". Если у власти есть в регионе стержень, то они поддерживают бизнес, потому что любой фестиваль - это на самом деле просто обыкновенный бизнес, только музыкальный. Мы рассматриваем разные регионы, однако, проблема даже не в отсутствии подготовленных площадок, а в ответственности региональных властей. Мы, например, рассматривали площадки в Московской области, и столкнулись с тем, что рядом, в Москве фестивали проводятся, а вот Подмосковье с этим может быть геморрой», - сказал НСН продюсер «Доброфеста» Сергей Силушин, не уточнив, где планируется реанимировать фестиваль в 2026 году.
Проблемы с рок-фестивалем «Ветер Сибири», впервые прошедшем в 2023 году, начались еще летом 2024-го. Тогда представители сразу нескольких известных рок-групп рассказали НСН о внезапной «отмене» их выступлений без уведомления зрителей, которым не вернули деньги за билеты. Всего из лайн-апа фестиваля перед его началом пропали 15 из 30 заявленных групп.
Несмотря на скандал, организаторы «Ветра Сибири» продавали билеты на фестиваль 2025 года и анонсировали громкие имена его участников, однако в середине июля было объявлено о его переносе на 2026 год без объяснения причин. На сегодняшний день сайт фестиваля больше не существует, в его группе «ВКонтакте» закрыты комментарии, а контактов организаторов нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия
- «Войны бардов и вселенская беда»: Как 2025-й год ударил по музыкальным фестивалям
- Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида народа СССР
- В Новгородской области за два часа уничтожили 23 дрона ВСУ
- Путин подписал закон о создании реестра автогрузоперевозчиков
- В Крыму почти 17 тысяч человек остались без света из-за непогоды
- Кино, мюзиклы и «частники»: С какими вызовами столкнулся российский театр
- Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе
- Любимова заявила, что продажи билетов в театры по паспорту не введут повсеместно
- Пять квартир пострадали при пожаре в доме во Владивостоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru