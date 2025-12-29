МОСКОВСКИЙ ОАЗИС: ОТ «ЛЕНИНГРАДА» ДО «ИНТЕРВИДЕНИЯ»

Количество музыкальных фестивалей в России растет с прошлого года, площадки их проведения расширяются, при этом «островками стабильности» на фоне участившихся атак беспилотников остаются две столицы и существенно отдаленные от них регионы.

Так в кинопарке «Москино» в новой Москве в конце июля прошел фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», объединивший рок-звезд уровня «Ленинграда» и «Чайфа» с киноактерами, имеющими собственные группы, в числе которых оказались Гоша Куценко, Юлия Пересильд и участник «Квартета И» Александр Демидов.

«Название “НАШИ в ГОРОДЕ” — отличное. Людей сегодня было так много, что мой коллектив даже немного растерялся, но все получили нереальное удовольствие. Энергия рока — это энергия жизни, сердцевина всей музыки на земле. Шикарный кинопарк, низкий поклон тем, кто придумал это. Для киношников подобное — подарок», — отмечал после выступления разгоряченный Гоша Куценко.

Со своей стороны, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поблагодарил «НАШЕ Радио» (один из организаторов фестиваля) за возможность выступить перед теми, кто его «давно ждал».

Летом в пяти городах страны – в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Сириусе и Казани - прошел фестиваль VK Fest, который посетили 205 тысяч человек.

«Такой фестивальный тур проводится с 2022 года. Тогда VK Fest впервые вышел за пределы родного Петербурга и прошел в трех городах: Питере, Москве и Сириусе. Эти площадки стали постоянными для проведения, а потом стали добавляться новые города и регионы. VK Fest уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Красноярске. География VK Fest будет только расти. При выборе городов команда VK Fest всегда опирается на комментарии пользователей в официальных сообществах фестиваля. Так что подписчики напрямую влияют на то, в каком городе должен пройти фестиваль», - рассказали НСН в пресс-службе «ВКонтакте».

Еще одним крупным фестивалем, организованном при участии компании, стал VK Asian Dragon Fest.

«VK ADF — фестиваль, посвящённый культуре Южной Кореи, Японии и Китая. За последние несколько лет он продемонстрировал значительный рост популярности среди аудитории 14-24 года.. VK ADF дает реальный старт для сотен молодых танцоров и вокалистов в узкой нише. Так, к 2025 году фестиваль прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Новосибирске, собрал 189 команд-участников и более 5000 зрителей. Привлечение известных K-Pop артистов в последние два года обеспечило существенный рост интереса к фестивалю: это концерт группы KARD в 2025 году и группы X:IN в 2024», - отметил собеседник НСН.

Другим большим музыкальным событием лета в Москве стал двухмесячный оупен-эйр на площадке «МТС Live Лето» в «Лужниках», который посетили 200 тысяч человек. Помимо российских звезд на нем выступила и южнокорейская К-Pop группа Young Posse.

«Мы проводим МТС Live Лето в Лужниках второй год подряд. За два месяца работы на площадке состоялось 28 концертов, на сцену вышли более 60 артистов, а посетили open-air 200 тысяч человек, включая зрителей городских и спортивных событий. Непосредственно на концерты и фестивали МТС Live пришли 90 тысяч человек. Особой популярностью пользовались концерты LAB с Антоном Беляевым, групп MZLFF, "Кишлак" и "Три дня дождя"», - отметил в беседе с НСН директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев.

Ну а в сентябре на подмосковной «Live Арене» прошел международный музыкальный конкурс «Интервидение», призванный стать «нашим ответом» «Евровидению» и завершившийся победой вьетнамца по имени Дык Фук.