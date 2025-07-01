«Галя, у них отмена!»: Почему в России одни музыкальные фестивали запрещают, а другие нет

Руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин пояснил НСН, что это стало полной неожиданностью.

«Нас эта информация ошарашила. Мы вообще такого не ожидали, если честно, так как согласовали свой фестиваль ещё в марте, писем нам никаких никто не присылал с уведомлениями, только позвонили из Министерства культуры и позвали на совещание, где и огласили сей вердикт. Потеряли мы прилично! Цифры большие, и возмещать нам, естественно, никто ничего не будет», - отметил Кутьин.

Чтобы хоть как-то сократить потери организаторы "Смысла" приняли решение перенести выступления уже оплаченных музыкальных групп и артистов на клубные площадке в самом Нижнем Новгороде.

«Полная отмена – это всегда большие финансовые потери. Плюс столько людей любит и ждёт наш фестиваль, что мы не можем их подвести. Артисты по большей части отреагировали на такую замену с пониманием. Места на новых площадках, думаю, хватит всем зрителям», - заключил собеседник НСН.

По такой же схеме поступили руководители байк-фестиваля «Берег Маугли», который должен был пройти в конце июля в городе Павлово на берегу Оки в Нижегородской области. Его решили не отменять, а перенести часть выступлений в город Арзамас.

МОСКВА: ФЕСТИВАЛЯМ БЫТЬ!

Тем временем, в Москве фестивали не отменяются, а, напротив, уже давно стали частью проактивной молодежной политики мэрии столицы. Помимо множества небольших летних городских фестивалей, в Москву вернулся известный фестиваль "НАШИ в Городе", который впервые пройдет в кинопарке "Москино" 26-27 июля 2025 года.

Уже объявлены хедлайнеры фестиваля - группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На двух сценах фестиваля также выступят Найк Борзов, группы «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Гоша Куценко, Юлия Пересильд, всего более 20 групп и артистов. До кинопарка «Москино» можно добраться на бесплатных автобусах от метро «Саларьево» и «Теплый стан» или на общественном транспорте от метро «Ольховая».



«НАШИ В ГОРОДЕ» — это традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Дважды фестиваль проходил и в Москве - на Красной площади (2018 г.) и на проспекте Сахарова (2019 г.). За время гастролей по разным городам России суммарная аудитория фестиваля за годы существования уже превысила полмиллиона человек.