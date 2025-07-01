«Галя, у них отмена!»: Почему в России одни музыкальные фестивали запрещают, а другие нет
Июньские отмены больших и малых фестивалей в разных регионах России вновь подняли вопрос о будущем фестивального движения в стране. О том, как одни губернаторы боятся ответственности, а другие делают фестивали инструментом работы с молодежью, рассказали в эфире НСН продюсеры и организаторы крупных массовых мероприятий...
В России вновь начались отмены музыкальных фестивалей. Так, в июне под угрозой срыва оказался популярный фестиваль в Тульской области, который чудом проскочил мимо отмены, но были сорваны фестивали в Нижегородской и Ярославской областях.
Основатель прошедшего в Тульской области фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин, продюсер отмененного фестиваля «Доброфест» (Ярославская область) Сергей Силушин, а также руководитель отмененного фестиваля «Смысл» (Нижегородская область) Андрей Кутьин в интервью НСН раскрыли подробности загадочных отмен и рассказали, как власти регионов относятся к музыкальным форумам.
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ: «СТЕРЖЕНЬ», КОТОРОГО НЕТ
Организаторы фестиваля «Доброфест», который должен был пройти в начале июля «на новой площадке» в Ярославской области, 20 июня сообщили о его отмене.
«Несмотря на найденную год назад площадку и серьёзную подготовку, все усилия по проведению фестиваля в 2025 году не увенчались успехом. Мы были готовы выполнить все требования, включая беспрецедентные меры безопасности, но в итоге не получили необходимого согласования и поддержки. То, что весной 2024 года казалось реальным и предсказуемым, к Новому году начало рассыпаться», - заявили организаторы фестиваля, который последний раз проводился в 2022 году на аэродроме Левцово.
Продюсер «Доброфеста» Сергей Силушин признался НСН, что был удивлен отказом властей Ярославской области.
«Наш фестиваль не проводится уже два года. В 2022-м году мы провели свой последний фестиваль, и у нас сложились конструктивные отношения с новой властью, которая пришла в Ярославль. Поэтому мы были очень сильно удивлены последующими отменами, но это "стержневая история". Если у власти есть в регионе стержень, то они поддерживают бизнес, потому что любой фестиваль - это на самом деле просто обыкновенный бизнес, только музыкальный. Например, Клюкину повезло, что в Туле сильная стержневая власть - что Дюмин был раньше, что сейчас новый губернатор, вот и ключик», - разъяснил продюсер.
При этом его возмущает, что об отмене фестиваля организаторам сообщили за две недели до его начала, когда все деньги в проект вложены и уже невозможно вернуть их без потерь.
«Любой перенос или перезапуск означает большую реструктуризацию и по месту проведения, и внутри фестиваля. На сегодняшний день все заморожено и стоит на месте. Соблюдая все федеральные законы, мы платим налоги, компания-организатор жива, она не обанкрочена, на нее не наложены аресты, она чистая, белая и работает. Потери естественно большие, сейчас мы существуем только за счет учредителей», - рассказал Силушин.
Из-за такого отношения организаторы "Доброфеста" готовы покинуть Ярославскую область, в которой проработали с 2010 года.
«Мы рассматриваем разные регионы, но просто нет подготовленных площадок, а с аэродромами вообще проблема. В нынешних ситуациях аэродромы даже с малой авиацией считаются стратегическими объектами. У нас в Левцово (аэродром в Ярославской области) раньше разные мероприятия проводились, а сейчас это отдельная категория спецобъектов. Но, повторю, проблема не в площадках, а в ответственности региональных властей. Мы, например, рассматривали площадки в Московской области, и столкнулись с тем, что рядом, в Москве фестивали проводятся, а вот Подмосковье с этим тоже может быть геморрой», - посетовал Силушин.
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: «НИКТО НЕ СТАВИТ ПАЛКИ В КОЛЕСА»
Фестиваль «Дикая мята» в 2015 году обосновался в Тульской области, но в июне 2025 года фестиваль за малым не отменили за несколько дней до открытия. Организатор и продюсер "Дикой Мяты" Андрей Клюкин, подтвердил НСН мнение организаторов "Доброфеста", что существование любого музыкального фестиваля зависит от личного отношения к нему губернатора области. И если бы не «забота» экс-губернатора региона, а ныне помощника президента России Алексея Дюмина и «теплота» нынешнего главы региона Дмитрия Миляева, то "Дикая Мята" в 2025 году тоже не состоялась бы.
«Наш фестиваль всегда существовал не за гранты, а за счет билетов и привлеченных партнеров. Нас отменяли один раз, в 2021 году в пандемию, это была очень болезненная история, но у Алексея Геннадьевича (Дюмина – прим. НСН) тогда не было другого выбора, мы это понимаем, и он нас тогда очень сильно поддержал... Если мы говорим о поддержке, я знаю, что Дюмин всегда с любовью относился к нашему фестивалю, он прекрасно видел, как мы развиваем туризм и инфраструктуру области - мы же сейчас единственный фестиваль в стране, который выкупил землю и перешел к функционированию 365 дней в году. Сейчас позиция Дюмина еще выше, но я думаю, что он тепло вспоминает нас, а мы – его. Сейчас руководитель Тульской области - Дмитрий Миляев, и он точно так же позитивно и тепло относится к нам», - отметил продюсер «Дикой мяты».
По его мнению, никто не спускает сверху «команды об отмене», губернаторы все могут решать сами, но не все хотят брать на себя ответственность.
«Поверьте, нет какого-то общего указания, условно говоря, из Кремля или каких-то коридоров власти: "мол, давайте все отменять". Я уверен, что сверху не ставят палки в колеса фестивалям. Тут все зависит от конкретного региона и конкретного фестиваля. Принять такое решение - это очень большая ответственность для губернатора. Многое зависит от текущей ситуации - в части БПЛА или тех средств, которые есть у области для обеспечения безопасности. Любой руководитель взвешивает плюсы и минусы. С одной стороны, это безопасность, с другой - культурная жизнь, экономика, развитие внутреннего туризма. С точки зрения применения спецсредств - это тоже отдельная история. Плюс очень важно, как область принимает событие, которое у них проходит. Есть события с ценностью "забора туалета", куда люди приезжают бухать и отрываться, в этом нет ничего ужасного, но культурологическая ценность для региона нулевая. А у нас на фестиваль в этом году приехало практически все руководство области - они видели семь сцен, театры, ярмарки, выставки, и поэтому сейчас мы уже обсуждаем проведение фестиваля 2026 года», - отметил Клюкин.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: КЛУБЫ ВМЕСТО ФЕСТИВАЛЕЙ
Организаторы фестиваля «Смысл», который должен был пройти в Борском районе Нижегородской области в середине июля, за месяц сообщили о запрете на массовые мероприятия в регионе.
«Ситуация следующая - 19 июня всех организаторов фестивалей области вызвали в [нижегородский] Кремль, где сообщили, что в связи с опасностью прилетов беспилотников в Нижегородскую область, отменяют все массовые фестивали, проходящие не в черте Нижнего Новгорода», - сообщили организаторы.
Руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин пояснил НСН, что это стало полной неожиданностью.
«Нас эта информация ошарашила. Мы вообще такого не ожидали, если честно, так как согласовали свой фестиваль ещё в марте, писем нам никаких никто не присылал с уведомлениями, только позвонили из Министерства культуры и позвали на совещание, где и огласили сей вердикт. Потеряли мы прилично! Цифры большие, и возмещать нам, естественно, никто ничего не будет», - отметил Кутьин.
Чтобы хоть как-то сократить потери организаторы "Смысла" приняли решение перенести выступления уже оплаченных музыкальных групп и артистов на клубные площадке в самом Нижнем Новгороде.
«Полная отмена – это всегда большие финансовые потери. Плюс столько людей любит и ждёт наш фестиваль, что мы не можем их подвести. Артисты по большей части отреагировали на такую замену с пониманием. Места на новых площадках, думаю, хватит всем зрителям», - заключил собеседник НСН.
По такой же схеме поступили руководители байк-фестиваля «Берег Маугли», который должен был пройти в конце июля в городе Павлово на берегу Оки в Нижегородской области. Его решили не отменять, а перенести часть выступлений в город Арзамас.
МОСКВА: ФЕСТИВАЛЯМ БЫТЬ!
Тем временем, в Москве фестивали не отменяются, а, напротив, уже давно стали частью проактивной молодежной политики мэрии столицы. Помимо множества небольших летних городских фестивалей, в Москву вернулся известный фестиваль "НАШИ в Городе", который впервые пройдет в кинопарке "Москино" 26-27 июля 2025 года.
Уже объявлены хедлайнеры фестиваля - группа «Ленинград» с ее бессменным лидером Сергеем Шнуровым, «Чайф» с Владимиром Шахриным и RADIO TAPOK. На двух сценах фестиваля также выступят Найк Борзов, группы «ПилОт», F.P.G, «Крематорий», NAGART, «Гудтаймс», Костя Кулясов и «АнимациЯ», Гоша Куценко, Юлия Пересильд, всего более 20 групп и артистов. До кинопарка «Москино» можно добраться на бесплатных автобусах от метро «Саларьево» и «Теплый стан» или на общественном транспорте от метро «Ольховая».
«НАШИ В ГОРОДЕ» — это традиционный фестиваль «НАШЕго Радио», который впервые прошёл в 2002 году в Санкт-Петербурге. Дважды фестиваль проходил и в Москве - на Красной площади (2018 г.) и на проспекте Сахарова (2019 г.). За время гастролей по разным городам России суммарная аудитория фестиваля за годы существования уже превысила полмиллиона человек.
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