Рябков: Делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа

Российской делегации, которая будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, даны чёткие указания действовать в рамках пониманий саммита президентов РФ и США на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Без этого успеха не достичь», - отметил он.

Дипломат добавил, что Москва исходит из того, что договоренности по Украине должны иметь прочный характер, а также устранять первопричины конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будет обсуждаться, в том числе, вопрос территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
