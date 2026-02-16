Рябков: Делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа
Российской делегации, которая будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве, даны чёткие указания действовать в рамках пониманий саммита президентов РФ и США на Аляске. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«Без этого успеха не достичь», - отметил он.
Дипломат добавил, что Москва исходит из того, что договоренности по Украине должны иметь прочный характер, а также устранять первопричины конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию в Женеве будет обсуждаться, в том числе, вопрос территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
