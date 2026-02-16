НОВЫЕ ТРЕНДЫ: ТРЕТЬЯ РОК-ВОЛНА И «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ» ФОЛК

- Многие музыканты сейчас идут к корням, тяготеют к фолк-музыке. В прошлом году даже президент РФ показывал на всю страны пластинку с марийским рэпом и калмыцким электропанком. На ваш взгляд, долго ли продлится этот тренд?

- Я бы разделил артистов на две категории. Есть артисты моего времени, для которых радио и телевидение были системообразующими. Для того, чтобы артист состоялся, он должен был появиться в больших СМИ. Это, можно сказать, такое «аналоговое» поколение. Сейчас же растет «цифровое» поколение молодежи, оно все живет в интернете. С одной стороны, интернет очень сильно все измельчил и выделиться стало гораздо сложнее. С другой стороны, интернет живет по своим правилам, появилось целое поколение ребят, которые просто на одном своем посте собирают 15-тысячный стадион и им не нужно ни радио, ни телевидение. Они развиваются в своей субкультуре, там же их музыка и слушается. Сейчас идет просто бум во всех жанрах и молодежь очень радует своей мультиформатностью. Они не закомплексованы, искренне миксуют эти жанры и везде есть очень много прорывов.

Во-первых, это прорыв в русском роке. Если мы вспомним рок 1990-х, он был целым поколением – это Цой, «Алиса», «Наутилус», Сукачев, «Чайф» и другие. Потом был русский рок «нулевых». Это вся, как выражается один мой знакомый продюсер, «бодровщина», то есть все, кто появился из фильма «Брат 2». Поколение «нулевых» – это Земфира (признана в РФ иноагентом – прим. НСН), «Мумий Тролль», «Високосный год», «Би-2» и так далее. Следующие 20 лет были какие-то разовые вспышки в роке, но глобально поколение не было сформировано. И вот сейчас оно вновь появилось, и оно замечательное. Это The Hatters, «Три дня дождя», Pyrokinesis, «Мукка», «Комната культуры», «Тринадцать карат», «Zолото», «МАЙВЛ». Видно уже целое течение, которое играет новый рок. Это очень круто.

Замечательно и развитие фолка. Например, я видел, какой фолк делают ребята на фестивале «Таврида.АРТ», это просто потрясающе. Кто-то делает субкультурный фолк, другие классический, близкий к народными традициям, какие-то ребята делают танцевальный фолк, и это тоже очень круто звучит. Это наши мелодии, генетически зашитые где-то в загривке. Из этой волны уже выделяются новые лидеры, такие как «polnalubvi», «Чародея», «ХВОЯ», «неаринаменя», в фолке тоже будут законодатели жанра.

МАТ И ШАНСОН: «ИЗ ГРЯЗИ В СВЕТ»

- В топе стримингов долгое время держатся композиции рэпера Icegergert, засветившегося в «воровском» скандале, а также трех «Жиганская» от Jakone & Kiliana. В целом в 2026-м году отмечается усиление тяги молодежи к шансону, который даже становится мемной историей. Есть ли в этом опасность?

- Во-первых, у нас существует 809-й указ президента, который касается и музыки. Соответственно, все аморальное, пропаганда запрещенных веществ и всего остального – того, что за гранью закона, не должно появляться в творчестве. Это нормы будущего, и молодое поколение должно к этому прийти. Да, к сожалению, сейчас в песнях много мата, много песен о различных состояниях, но молодежь всегда была протестной. Для того, чтобы понять молодежь, нужно вспомнить себя в 15-17 лет. Поэтому, с одной стороны, ругать молодежь не стоит, потому что ей нужны крылья, она должна лететь и должна быть свободна. Но, с другой стороны, должны существовать рамки морали, критерии и нормы здорового общества. Можно привести в пример Пушкина, Высоцкого, Цоя, Талькова. Эти люди и их творчество стало культовым без всего того, что сейчас молодежь использует.

Сегодняшняя молодежь не виновата в том, что они родились в то время, когда все было разрешено. Общество было гораздо либеральнее, доминировало торжество всего западного. Нашим детям в свое время продали Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной - прим. НСН), «Сникерс» и Голливуд, было разрешено все. Поэтому можно сказать, что события 2022 года остановили нас на краю пропасти, и мы сейчас семимильными шагами возвращаемся к себе, к своей самоидентичности, к почитанию своей истории, своих героев, всего того, из чего состоит нация и государство. Если твою молодежь воспитывает кто-то другой извне, то это не твое государство, и такое поколение со временем не оставит от страны камня на камне.

К этому надо относиться терпимо. Молодежь просто должна стремиться к более высокому творчеству, находить способы творить без грязи и идти на свет, находить средства выражения своих мыслей в каких-то допустимых человеческих нормах.