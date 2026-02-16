Рок-волна и фолк без мата: Денис Майданов о музыке и сникерсах на фоне юбилея
В русском роке произошел прорыв, а мату не место на больших сценах, сказал в эфире НСН Денис Майданов.
Президент России Владимир Путин присвоил Денису Майданову звание Народного артиста России. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. 17 февраля Майданову исполняется 50 лет.
Накануне своего юбилея Денис Майданов рассказал в интервью НСН о трендах музыкальной индустрии, объяснил, какой будет судьба музыкального конкурса «Интервидение» и простят ли в России артистов, покинувших страну после начала СВО.
НОВЫЕ ТРЕНДЫ: ТРЕТЬЯ РОК-ВОЛНА И «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ» ФОЛК
- Многие музыканты сейчас идут к корням, тяготеют к фолк-музыке. В прошлом году даже президент РФ показывал на всю страны пластинку с марийским рэпом и калмыцким электропанком. На ваш взгляд, долго ли продлится этот тренд?
- Я бы разделил артистов на две категории. Есть артисты моего времени, для которых радио и телевидение были системообразующими. Для того, чтобы артист состоялся, он должен был появиться в больших СМИ. Это, можно сказать, такое «аналоговое» поколение. Сейчас же растет «цифровое» поколение молодежи, оно все живет в интернете. С одной стороны, интернет очень сильно все измельчил и выделиться стало гораздо сложнее. С другой стороны, интернет живет по своим правилам, появилось целое поколение ребят, которые просто на одном своем посте собирают 15-тысячный стадион и им не нужно ни радио, ни телевидение. Они развиваются в своей субкультуре, там же их музыка и слушается. Сейчас идет просто бум во всех жанрах и молодежь очень радует своей мультиформатностью. Они не закомплексованы, искренне миксуют эти жанры и везде есть очень много прорывов.
Во-первых, это прорыв в русском роке. Если мы вспомним рок 1990-х, он был целым поколением – это Цой, «Алиса», «Наутилус», Сукачев, «Чайф» и другие. Потом был русский рок «нулевых». Это вся, как выражается один мой знакомый продюсер, «бодровщина», то есть все, кто появился из фильма «Брат 2». Поколение «нулевых» – это Земфира (признана в РФ иноагентом – прим. НСН), «Мумий Тролль», «Високосный год», «Би-2» и так далее. Следующие 20 лет были какие-то разовые вспышки в роке, но глобально поколение не было сформировано. И вот сейчас оно вновь появилось, и оно замечательное. Это The Hatters, «Три дня дождя», Pyrokinesis, «Мукка», «Комната культуры», «Тринадцать карат», «Zолото», «МАЙВЛ». Видно уже целое течение, которое играет новый рок. Это очень круто.
Замечательно и развитие фолка. Например, я видел, какой фолк делают ребята на фестивале «Таврида.АРТ», это просто потрясающе. Кто-то делает субкультурный фолк, другие классический, близкий к народными традициям, какие-то ребята делают танцевальный фолк, и это тоже очень круто звучит. Это наши мелодии, генетически зашитые где-то в загривке. Из этой волны уже выделяются новые лидеры, такие как «polnalubvi», «Чародея», «ХВОЯ», «неаринаменя», в фолке тоже будут законодатели жанра.
МАТ И ШАНСОН: «ИЗ ГРЯЗИ В СВЕТ»
- В топе стримингов долгое время держатся композиции рэпера Icegergert, засветившегося в «воровском» скандале, а также трех «Жиганская» от Jakone & Kiliana. В целом в 2026-м году отмечается усиление тяги молодежи к шансону, который даже становится мемной историей. Есть ли в этом опасность?
- Во-первых, у нас существует 809-й указ президента, который касается и музыки. Соответственно, все аморальное, пропаганда запрещенных веществ и всего остального – того, что за гранью закона, не должно появляться в творчестве. Это нормы будущего, и молодое поколение должно к этому прийти. Да, к сожалению, сейчас в песнях много мата, много песен о различных состояниях, но молодежь всегда была протестной. Для того, чтобы понять молодежь, нужно вспомнить себя в 15-17 лет. Поэтому, с одной стороны, ругать молодежь не стоит, потому что ей нужны крылья, она должна лететь и должна быть свободна. Но, с другой стороны, должны существовать рамки морали, критерии и нормы здорового общества. Можно привести в пример Пушкина, Высоцкого, Цоя, Талькова. Эти люди и их творчество стало культовым без всего того, что сейчас молодежь использует.
Сегодняшняя молодежь не виновата в том, что они родились в то время, когда все было разрешено. Общество было гораздо либеральнее, доминировало торжество всего западного. Нашим детям в свое время продали Инстаграм (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной - прим. НСН), «Сникерс» и Голливуд, было разрешено все. Поэтому можно сказать, что события 2022 года остановили нас на краю пропасти, и мы сейчас семимильными шагами возвращаемся к себе, к своей самоидентичности, к почитанию своей истории, своих героев, всего того, из чего состоит нация и государство. Если твою молодежь воспитывает кто-то другой извне, то это не твое государство, и такое поколение со временем не оставит от страны камня на камне.
К этому надо относиться терпимо. Молодежь просто должна стремиться к более высокому творчеству, находить способы творить без грязи и идти на свет, находить средства выражения своих мыслей в каких-то допустимых человеческих нормах.
- Сейчас, куда не глянь - везде мат: в песнях рэперов, в интернет-шоу, на устах блогеров, стендаперов и лидеров мнений. При этом тот же Сергей Шнуров считает, что это часть нашей культуры и запрещать мат глупо. Нужен ли здесь законодательный запрет или культура очистится естественным путем?
- Я против того, чтобы мат был в какой-либо форме в произведениях искусства: на сцене, в кино. Мат - это часть нашего языка, и когда мы выходим за пределы общественных пространств, между собой разговариваем на нем: кто-то больше, кто-то меньше, но это есть. Я тоже слушал группу «Сектор Газа» и до сих пор люблю ее песни. В наше время мат выглядел так, но время прошло и лично для себя я понимаю норму - где это может быть, а где недопустимо. Тогда это играло в магнитофонах, матерные песни были на кассетах, на записях, но этого не было на центральном телевидении, на радио, в общедоступной информационной среде, это не проповедовалось так, как сейчас, когда есть интернет и он стал полноценным СМИ. Залы на концертах у ребят были полные, я сам ходил, я был молодым, и мне это все там нравилось. Но будучи взрослым я понимаю, что для больших сцен это нежелательная история. Я считаю, что искусство должно быть искусством. Когда ты прибегаешь к мату, с одной стороны, это короткий путь к зрителю и слушателю, который точно такой же, как и ты. Ты вроде как сокращаешь с ним дистанцию, но, с другой стороны, ты ему показываешь, что это допустимо и нормально в общественном пространстве и творчестве. На самом деле это не круто. Это может жить внутри каждого из нас, но на поверхности, в культурной среде этого быть не должно.
«КАК МОЖНО ПОНЯТЬ ПРЕДАТЕЛЕЙ?»
- После начала СВО часть групп перестала выступать в России, кого-то из музыкантов признали иноагентами. При этом в русской традиции прощать заблудших. Если такой музыкант покается, его пустят домой? На ваш взгляд, есть ли для таких артистов дорога назад?
- Однажды одно СМИ написало, что Майданов якобы «призвал понять людей, убежавших и изменивших Родине». Это была вырванная из контекста фраза. Я сказал, что, когда человек ищет пути назад, на Родину, нужно оценить и понять, как себя человек вел в это сложное историческое время, насколько глубоки его заблуждение и нарушение, реально ли он понял, что ошибся, реально ли раскаялся, и раскаялся ли… а эти мои слова исковеркали. Как можно понять предателей? Спутавшие трибуны люди, не разбирающиеся в истории и геополитике, решили, что их мнение что-то значит для страны. Но зрители приходят на концерты ради творчества и не хотят слышать какие-то политические заявления. В сложный исторический момент творцы должны оставаться со своей страной и помогать, а не плевать на нее, делать русофобские и антироссийские заявления и убегать. Уже все увидели, кто предатель, а кто нет, кто со своей страной, а кто ее использовал просто как кормушку. Зритель, который сделал этих артистов, по большому счету был предан этими же артистами. Поэтому они достойны того, что получили.
«ИНТЕРВИДЕНИЕ» ПРОТИВ ЧЕЛОВЕКА-ЦИФРЫ
- В 2025 году в России впервые прошло «Интервидение», которое многие называли нашим ответом «Евровидению» При этом мнения о качестве нашего музыкального конкурса разделились. На ваш взгляд, каково его будущее?
- Лучше делать, чем не делать. «Интервидение» прошло на достойном уровне, но всегда есть, к чему стремиться. Мы обязаны сделать следующий проект лучше, а делать его нужно обязательно. Это площадка для общения, культурные мосты между дружественными государствами, которые разделяют наши духовные и нравственные ценности. Эти страны не прогибаются под Запад, под навязывание и измельчение, превращение человека в цифру и в животное, а хранят свои исконные смыслы, формирующие нацию и народ. Сплочение таких государств всегда происходит на культурных площадках. Наша история, культура, самоидентичность, наш суверенитет — это приоритет. Также и другие государства, которые поддерживают эти смыслы, объединились с нами – не только в культуре, но и в новых политических блоках, таких как БРИКС. Поэтому «Интервидение» нужно обязательно продолжать и делать круче, моднее, интереснее. Может быть, тоже можно начать путешествовать по разным странам-победителям проекта, либо его всегда будет проводить Россия. И так, и так возможно, но в любом случае, это наш альтернативный конкурс на нашем геополитическом пространстве.
- Вам исполняется 50 лет. Как вы оцениваете свой творческий путь?
- 50 лет - это действительно мощная и крепкая дата. Когда я отмечал 40-летие, сказал своему другу Сергею Трофимову: «Серега, 40 лет, что-то меня грузит». А он отвечает: «Дэн, нормально. В 40 грузит, в 41 отпускает». Сергей меня старше на 10 лет, и я ему склонен доверять. Также я вспоминаю выступление Иосифа Кобзона, это было 70-летие Винокура. Он стоял на кремлевской сцене и говорил: 50, 60, 70 - все это ерунда, мне уже за 80, и я еще могу многих… обвел глазами зал, сделал паузу и сказал «понять». Это было очень весело и здорово.
В целом, считаю свой путь достойным, получилось многое из намеченного. Если брать творческую деятельность, то я артист с огромным на год вперед расписанным графиком. У меня много предложений посетить с концертами тот или иной регион. 13 февраля у меня вышел уже 12-й альбом. Это порядка 150 вышедших песен, добрая половина из которых людьми любима и востребована. Я автор-исполнитель и, наверное, главный залог успеха в том, что я не выдумываю песни специально. Я проживаю те же периоды жизни, что и любой человек, поэтому песни о жизни, о любви, о победах, о разочарованиях, песни под рюмку или песни, которые отправляют тебя в пляс - это все искренне, это все из нашей жизни. Многие узнают в моих песнях себя, поэтому они звучат на сцене, на радио, на телеканалах. Кроме того, важно было доказать, что ты артист не одной песни, не двух или трех песен, и даже не одного альбома. Я даже молодым артистам всегда говорю: ребята, пишите свои песни, чтобы зритель, сказал: «это про меня» и прижал эту песню к сердцу и к душе. Быть или не быть популярной той или иной работе, решает только зритель.
В следующем году будет 35 лет моей творческой деятельности, и упрекнуть мне себя не в чем. Работал и продолжаю работать искренне. Пишу о любви, о жизни, патриотические песни, пишу гимны. В прошлом году написал гимн «Движению первых», написал гимн кадетству, гимн инженеров. Песня «Флаг моего государства» сейчас изучается в школах по всей стране.
ОТ КРЕМЛЯ ДО СИБИРИ: «ПЕРВЫЙ ТУР ЗА ПЯТЬ ЛЕТ»
- 17 февраля, в свой День рождения, вы выступаете в Кремле и после этого отправляетесь в большой тур по стране. Расскажите подробнее об этом и о планах на юбилейный год.
- Мой юбилейный концерт в Кремле 17 февраля будет благотворительным. Я не могу в этот день и в такое время просто так зарабатывать деньги и праздновать. Все средства с продажи билетов мы перечислим в фонд «Защитники Отечества» на поддержку наших ребят, героев, участников и ветеранов специальной военной операции, которые всем своим сердцем и боевым духом, находясь на самом острие истории, формируют наше настоящее и будущее, стоят за Родину. Я посвящаю концерт им. Благотворительность - это основная миссия концерта.
Это будет огромный концерт, на нем я подведу итоги 35-ти лет своей творческой деятельности. Есть что показать, что спеть. Это будет 3,5-4 часа, два отделения с антрактом – в первом отделении будет лирика и любовь, а потом будет мощное второе патриотическое отделение. Будут звучать и лучшие песни в моем исполнении, и хиты, которые я написал для других артистов. Исполнить их придет большое количество моих друзей. Это и Олег Газманов, и Лев Лещенко, и Николай Басков, и Александр Маршал, и Михаил Шуфутинский, и многие другие.
После концерта в Кремле начнется мой юбилейный тур по стране. Я пять лет не ездил с турами, потому что стал депутатом Госдумы и мой график сильно уплотнился. Это будет большой рывок – от Урала с Сибирью до Юга России. В 2027 году я продолжу тур. Запланировано порядка 50 концертов в 50 крупных городах. Также состоится трибьют моих песен в исполнении молодых популярных артистов. Если раньше молодежь просила у меня автограф для мамы или бабушки, что меня смущало, то сейчас они решили внести такой вклад в мой юбилей, так как выросли на моих песнях. Появится порядка 15-20 песен в новом прочтении и исполнении. У меня также выйдут три–четыре новых клипа. Кроме того, летом мы начнем снимать второй сезон сериала «Музыка времени». И это далеко не всё.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будний день и сезонные цветы: Как сэкономить на свадьбе в 2026 году
- СМИ: Для фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненный срок
- ОПГ и 90-е: Что напрашивается во второй сезон сериала «Слово пацана»
- Рябков: Москва не спешит с выработкой позиции к Совету мира
- Собянина и Сергунину включили в коллегию Военно-промышленной комиссии
- ФАС выявила нарушение в работе Россельхозбанка
- Рок-волна и фолк без мата: Денис Майданов о музыке и сникерсах на фоне юбилея
- МЧС и Минобороны согласовали привлечение срочников к противопожарной службе
- Рябков: Делегации РФ дано указание действовать в Женеве в рамках Анкориджа
- Смотрят на Сеул: Зачем Польше ядерное оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru