Режиссер Жора Крыжовников в своих соцсетях опубликовал пост с цифрой «2», намекнув таким образом на продолжение сериала «Слово пацана». В этой публикации он отметил актеров, занятых в проекте, что пользователи восприняли как сигнал к возможному выходу второго сезона.

Орский поделился, что поначалу сериал Крыжовникова отталкивал от себя слишком навязчивой рекламой.

«К "Слову пацана" у меня изначально возникло заочное неприятие. Становится неприятно, когда что-то слишком навязывают, когда о чем-то слишком настойчиво говорят. Так набила оскомину эта реклама, а потом я сел смотреть сам сериал и оторваться не мог! Меня интересовали две линии: режиссерские ходы, актерская игра, а также криминальные моменты. Интересовал детективный аспект! Если Крыжовников продолжит снимать "Слово пацана", я буду чрезвычайно рад! Напрашивается продолжение про 90-е, про времена ОПГ», — сказал собеседник НСН.