МЧС и Минобороны согласовали привлечение срочников к противопожарной службе

Солдат-срочников могут привлекать к работе подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

МЧС: В России спасли более 42 тысяч человек в 2025 году

На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции он отметил, что данная инициатива связана с оттоком кадров из реагирующих подразделений.

«С Минобороны эта инициатива уже согласована», - указал министр, добавив, что если предложение будет поддержана главаой государства Владимиром Путиным, то потребуется внести поправки в закон «О пожарной безопасности».

Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что нехватка личного состава в некоторых подразделениях полиции достигает 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

