МЧС и Минобороны согласовали привлечение срочников к противопожарной службе

На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции он отметил, что данная инициатива связана с оттоком кадров из реагирующих подразделений.

«С Минобороны эта инициатива уже согласована», - указал министр, добавив, что если предложение будет поддержана главаой государства Владимиром Путиным, то потребуется внести поправки в закон «О пожарной безопасности».

Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что нехватка личного состава в некоторых подразделениях полиции достигает 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

