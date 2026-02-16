МЧС и Минобороны согласовали привлечение срочников к противопожарной службе
Солдат-срочников могут привлекать к работе подразделений Федеральной противопожарной службы (ФПС). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.
На заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции он отметил, что данная инициатива связана с оттоком кадров из реагирующих подразделений.
«С Минобороны эта инициатива уже согласована», - указал министр, добавив, что если предложение будет поддержана главаой государства Владимиром Путиным, то потребуется внести поправки в закон «О пожарной безопасности».
Ранее замминистра внутренних дел Игорь Зубов заявил, что нехватка личного состава в некоторых подразделениях полиции достигает 40%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
