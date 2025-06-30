«Лоза вместо Митяева»: Что стоит за сменой власти на Грушинском фестивале
Новый фестиваль будут проводить молодые патриоты, перезапуск уложился в полтора месяца, при этом «физики и лирики» удивлены приглашением Юрия Лозы.
Грушинский фестиваль авторской песни, проводившийся с 1968 года в Самарской области, этим летом пережил молниеносную трансформацию, сменил название и организаторов, открыл патриотическую площадку и впервые пригласив в качестве хедлайнера Юрия Лозу.
Новые и старые организаторы, а также Юрия Лоза в интервью НСН рассказали, что стоит за переменами, в результате которых «за бортом» фестиваля оказался его прежний председатель худсовета, известный бард Олег Митяев.
СМЕНА ВЛАСТИ: «ZA НАШУ ПОБЕДУ!»
В середине мая 2025 года организаторы Грушинского фестиваля объявили, что его не будет, однако власти Самарской области опровергли эту информацию. Они назвали фестиваль «народным достоянием» и провели конкурс, по итогам которого новым организатором стал Самарский союз молодежи.
Фестиваль пройдет на территории у Мастрюковских озер с 4 по 6 июля. При этом «Груша» сменила название на Всероссийский фестиваль бардовской песни.
По мнению Юрия Лозы, «смена власти» на Грушинском фестивале стала логическим продолжением событий 2023 года, когда на главную сцену не пустили исполнителей патриотической песни.
«Как мне объяснили организаторы, именно поэтому и сменилось начальство. Запустилось это все после статьи нынешнего губернатора Курской области Хинштейна, который возмутился тем, что патриотическую песню не пустили на главную сцену. Соответственно, была реакция, поэтому и поменяли руководство, этим вопросом занялась администрация области, откуда пошли совершенно другие шаги», - сказал Лоза НСН.
Сам Александр Хинштейн (на тот момент депутат Госдумы от Самарской области), описывая «возмутительную ситуацию на Грушинском фестивале», прямо указал на президента «Груши» Бориса Кейльмана, председателя худсовета и хедлайнера Олега Митяева и Галину Хомчик.
«Этим людям — Митяеву, Хомчик, Кейльману — похоже, совсем не нужна победа. Зато им нужны деньги из бюджета», - негодовал политик.
В 2024 году Грушинский фестиваль не проводили, а осенью прошлого года Самарскую область возглавил новый губернатор Вячеслав Федорищев, при котором закончилась эра Митяева, «рулившего» фестивалем последнее десятилетие. При этом сам Митяев отказался комментировать НСН ситуацию.
Председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина сказала НСН, что теперь фестиваль ориентирован на преемственность поколений.
«Мы старались совместить в рамках фестиваля исполнителей, которые будут интересны и молодежи, и старшему поколению. У нас стоит задача, чтобы была преемственность поколений в целом», - отметила Софьина.
При этом на «новой Груше» найдется место и патриотизму, о котором говорили Хинштейн и Лоза.
«Главными целями мероприятия являются сохранение лучших образцов этого жанра, выявление и продвижение новых талантливых исполнителей, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. (…) Погружение в мир бардовской песни будет сопровождаться разнообразной культурной программой, включающей творческие встречи, концерты, поэтические вечера, организованные на различных сценах и площадках. Так, будет организована работа патриотической площадки "ZA НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ"», - сообщили НСН организаторы.
СЧАСТЬЕ И ЦЕЙТНОТ
Подготовка больших музыкальных фестивалей обычно длится целый год, при этом организаторы «новой Груши» оказались в цейтноте. Член президиума Самарского областного клуба авторской песни (проводившего Грушинский фестиваль а более 55 лет, начиная с 1968 года) Анатолий Макаров и вовсе заявил НСН, что Самарский союз молодежи не ожидал победы в конкурсе.
«На конкурс по субсидированию заявились мы с проектом своего традиционного фестиваля в память о подвиге основателя нашего клуба и Самарский союз молодежи с проектом некоего фестиваля бардовской песни "на Мастрюковских озёрах". Субсидию областного правительства выиграл ССМ, что стало для них неожиданностью. Сначала они оторопели "от счастья", а сейчас вот уже три-четыре недели в спешном порядке, недосыпая и недоедая преодолевают все сложности по подготовке масштабного мероприятия. Сложности эти значительные и были предсказуемы. Основная из них – дефицит времени на подготовку. В сложившейся ситуации опытная команда нашего клуба "подставила плечо" коллегам – мы помогаем молодёжи дополнить фестиваль несколькими широко известными программами клуба», - сказал Макаров
Организаторы фестиваля уже объявили его нескольких хедлайнеров. В их числе вице-президент Ассоциации бардов Александр Мирзаян, Юрий Лоза, исполнитель Ромарио (Роман Луговых) и Андрей Козловский.
Юрий Лоза сказал НСН, что его ранее не приглашали на Грушинский фестиваль, связав это с «тараканами» в головах бывших организаторов. При этом певец заверил, что готов «закрыть» любой фестиваль и у него нет «черного списка» имен коллег.
«Нет таких артистов, с которыми бы я не вышел на одну сцену - у них своя программа, у меня своя. Я отработал очень много сборных программ, и никогда не было никаких накладок и разногласий. Удивило ли меня приглашение? В принципе, я давно его ждал, просто как-то раньше не обращались ко мне. Я же смело могу отработать бардовскую программу, могу закрыть любой фестиваль - бардовский, блюзовый, рок-н-ролльный, какой угодно. У меня же около ста песен, наберется десяток в любом стиле», - скромно заметил музыкант.
По словам Лозы, его часто обвиняли в «предательстве» различных стилей, но ему не интересно однообразие.
«Сейчас я сразу предупредил, что чисто бардовскую программу петь не буду. Тот же "Плот" под одну гитару не звучит. Он длинный, пять минут, его надо развивать в процессе исполнения. Для этого нужен либо оркестр, либо минус, но минус там петь не хочется. Поэтому я поеду с группой и часть песен буду петь в эстрадном варианте», - пообещал Юрий Эдуардович.
Ну а Анатолий Макаров заранее извинился перед зрителями, выразив уверенность, что ценители бардовской песни приедут на Мастрюковские озера при любом составе участников.
«Люди соскучились. В прошлом году фестиваля не было. Люди приедут, даже если там не будет никаких хедлайнеров и даже сцен, даже если там будет один Юрий Лоза. Люди изголодались по фестивальным встречам, посиделкам. Что касается участников фестиваля, авторов-исполнителей достаточно, программа неплохая. При этом многих удивляет появление в числе участников фестиваля Юрия Лозы - наши "физики и лирики" и он из разных вселенных. Просим публику отнестись к фестивалю с терпением и снисхождением. Надо учитывать цейтнот при подготовке, сложившийся не по вине организаторов. А также надо помнить, что вопросы безопасности – это не просто разговоры. До Самары пока не долетало ничего, но на днях аэропорт в очередной раз был закрыт и впервые на достаточно долгое время», - заключил собеседник НСН.
Грушинский фестиваль с 1968 года проводил Самарский областной клуб авторской песни. В 2007-2014 годах шла «Семилетняя бардовская война» и параллельно проводились два фестиваля - на Мастрюковской поляне и Фёдоровских лугах. В 2014 году по решению правительства Самарской области Грушинский фестиваль был возвращён с Фёдоровки на Мастрюки. Президентом АНО «Единый Грушинский фестиваль» стал Борис Кейльман, а Олег Митяев с другим бардом Александром Городницким возглавили худсовет единого фестиваля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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