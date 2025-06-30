СМЕНА ВЛАСТИ: «ZA НАШУ ПОБЕДУ!»

В середине мая 2025 года организаторы Грушинского фестиваля объявили, что его не будет, однако власти Самарской области опровергли эту информацию. Они назвали фестиваль «народным достоянием» и провели конкурс, по итогам которого новым организатором стал Самарский союз молодежи.

Фестиваль пройдет на территории у Мастрюковских озер с 4 по 6 июля. При этом «Груша» сменила название на Всероссийский фестиваль бардовской песни.

По мнению Юрия Лозы, «смена власти» на Грушинском фестивале стала логическим продолжением событий 2023 года, когда на главную сцену не пустили исполнителей патриотической песни.

«Как мне объяснили организаторы, именно поэтому и сменилось начальство. Запустилось это все после статьи нынешнего губернатора Курской области Хинштейна, который возмутился тем, что патриотическую песню не пустили на главную сцену. Соответственно, была реакция, поэтому и поменяли руководство, этим вопросом занялась администрация области, откуда пошли совершенно другие шаги», - сказал Лоза НСН.

Сам Александр Хинштейн (на тот момент депутат Госдумы от Самарской области), описывая «возмутительную ситуацию на Грушинском фестивале», прямо указал на президента «Груши» Бориса Кейльмана, председателя худсовета и хедлайнера Олега Митяева и Галину Хомчик.

«Этим людям — Митяеву, Хомчик, Кейльману — похоже, совсем не нужна победа. Зато им нужны деньги из бюджета», - негодовал политик.

В 2024 году Грушинский фестиваль не проводили, а осенью прошлого года Самарскую область возглавил новый губернатор Вячеслав Федорищев, при котором закончилась эра Митяева, «рулившего» фестивалем последнее десятилетие. При этом сам Митяев отказался комментировать НСН ситуацию.

Председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина сказала НСН, что теперь фестиваль ориентирован на преемственность поколений.

«Мы старались совместить в рамках фестиваля исполнителей, которые будут интересны и молодежи, и старшему поколению. У нас стоит задача, чтобы была преемственность поколений в целом», - отметила Софьина.

При этом на «новой Груше» найдется место и патриотизму, о котором говорили Хинштейн и Лоза.

«Главными целями мероприятия являются сохранение лучших образцов этого жанра, выявление и продвижение новых талантливых исполнителей, а также патриотическое воспитание подрастающего поколения. (…) Погружение в мир бардовской песни будет сопровождаться разнообразной культурной программой, включающей творческие встречи, концерты, поэтические вечера, организованные на различных сценах и площадках. Так, будет организована работа патриотической площадки "ZA НАШУ ПОБЕДУ. 80 ЛЕТ"», - сообщили НСН организаторы.