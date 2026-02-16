ФАС выявила нарушение в работе Россельхозбанка

В частности, при выдаче льготных кредитов по программе «Сельская ипотека» кредитная организация обязала заёмщиков выбирать подрядные организации только из рекомендованного перечня.

В ФАС указали, что подобные рекомендации являются ограничением конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства. Отмечается, что Россельхозбанку следует отменить данное условие, убрать информацию о нём и исключить подобную практику в будущем.

Ранее ФАС анонсировала проверку тарифов на коммунальные услуги в ряде регионов на предмет экономической обоснованности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

