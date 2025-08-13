Перенос фестиваля Signal в Москву – это возможность спасти проект, несмотря на возможные потери в деньгах и аудитории, заявил НСН организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Фестиваль музыки Signal 2025, отмененный ранее в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», состоится в обновленном формате с 15 по 17 августа на нескольких площадках Москвы, сообщили организаторы. Основными локациями станут DEX и Crystal Factory, между которыми будут курсировать шаттлы. Дополнительные события пройдут в Gazgolder, Leveldva и Community. Организаторы сохранили около 80% программы, включая ключевые музыкальные выступления и арт-объекты. Бабич уверен, что столичные площадки пошли навстречу по условиям.