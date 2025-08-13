Перенос фестиваля Signal в Москву назвали «героическим», несмотря на потери
Организаторы приняли правильное решение не переносить даты фестиваля, а столичные площадки пошли навстречу по условиям, заявил НСН Сергей Бабич.
Перенос фестиваля Signal в Москву – это возможность спасти проект, несмотря на возможные потери в деньгах и аудитории, заявил НСН организатор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.
Фестиваль музыки Signal 2025, отмененный ранее в калужском арт-парке «Никола-Ленивец», состоится в обновленном формате с 15 по 17 августа на нескольких площадках Москвы, сообщили организаторы. Основными локациями станут DEX и Crystal Factory, между которыми будут курсировать шаттлы. Дополнительные события пройдут в Gazgolder, Leveldva и Community. Организаторы сохранили около 80% программы, включая ключевые музыкальные выступления и арт-объекты. Бабич уверен, что столичные площадки пошли навстречу по условиям.
«Уже подобные случаи бывали, это возможность спасти проект. Оценить потери сейчас сложно, больше всего это касается организационных потерь. Одно дело – работать с давно известной площадкой, где все спланировано. Другое дело – придумывать решения в моменте, распределять фестиваль по площадкам. Это достойный выход из ситуации. Я думаю, что многие площадки пошли навстречу организаторам, помогли с точки зрения условий. Летом многие клубы не так загружены, с удовольствием примут у себя мероприятие. Самый сложный вопрос – логистика. Но таких примеров городских фестивалей много, которые проходят на нескольких площадках. Главное - организовать работу административной группы», - рассказал он.
Бабич подчеркнул, что организаторы приняли правильное решение не переносить даты фестиваля.
«Не было гарантий, что в другие даты поменяется ситуация, поэтому лучше было провести мероприятие сейчас. Артисты все забукированы, билеты куплены, деньги в рекламу вложены, а это необратимые расходы. Ребята все сделали правильно, герои… Часть аудитории отвалится, так как были желающие проводить это именно на природе. При этом часть аудитории пойдет за фестивалем в любую точку, мы это видели на примере других фестивалей. Появление мероприятия в Москве привлечет еще какую-то аудиторию, которая из Москвы не хотела уезжать. Пока сложно посчитать», - добавил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области в середине июня собрали всех организаторов фестивалей и уведомили их, что в связи с опасностью прилетов беспилотников отменяются все массовые фестивали, проходящие не в черте Нижнего Новгорода. Руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин сказал тогда НСН, что «эта информация ошарашила». В итоге выступление хедлайнеров перенесли в клубы на территории Нижнего Новгорода.
