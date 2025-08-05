ОТМЕНА И МОЛЧАНИЕ: «ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕЩЕ В АПРЕЛЕ»

Один из самых крупных в России фестивалей электронной музыки, архитектуры и искусства Signal ежегодно с 2017 года проводится в арт-парке «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе Калужской области, примерно в 200 км от Москвы.

Его основатель Сергей Фадеев отмечал, что хочет сделать в Никола-Ленивце постоянную творческую резиденцию, где «музыканты, художники и дизайнеры могли бы креативить на протяжении года».

Последний на сегодняшний день фестиваль прошел в августе 2024 года, а в этом году Signal был намечен на 14-18 августа. Организаторы анонсировали 300 артистов, девять сцен и пять дней музыки в крупнейшем арт-парке Европы, однако этим планам сбыться не суждено.

«Силы ПВО в регионе регулярно фиксируют и сбивают вражеские беспилотники, поэтому фестиваля не будет. Организаторы фестиваля заблаговременно, еще в начале апреля были проинформированы о нецелесообразности его проведения в условиях существующих угроз и рисков безопасности для участников», - заявил в интервью НСН начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

Эту информацию подтвердил изданию «Подъем» и губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Не будет. С учетом текущей ситуации обеспечить безопасность проведения фестиваля не представляется возможным», — пояснил губернатор.

На этом фоне организаторы фестиваля, до начала которого остается меньше двух недель, заняли странную позицию.

«Информация, которая распространяется в медиа, не соответствует действительности. Официального запрета на проведение фестиваля нет», - говорится в заявлениях организаторов.

Олег Зоткин, которого СМИ называют управляющим директором фестиваля, в ответ на просьбу НСН прояснить ситуацию, сослался на заявление выше. В пресс-службе заявили, что других комментариях сейчас не дают. Сергей Фадеев на момент выхода материала не ответил на запрос НСН.

Продажа билетов на фестиваль продолжается, их стоимость варьируется от 13,9 тысячи до 27 тысяч рублей. В соцсетях фестиваля множество комментариев от зрителей, которые ждут от организаторов внятных объяснений.