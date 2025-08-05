Без «Сигнала»: В Калужской области отменили фестиваль электронной музыки
По утверждениям властей Калужской области, организаторы фестиваля еще в апреле знали, что его признали «нецелесообразным», а те молчат, продолжая продавать билеты на выступление 300 артистов.
Фестивальные отмены лета 2025 года добрались до Калужской области, где в середине августа должен был состояться фестиваль современной музыки Signal.
В администрации Калужской области заявили НСН, что этот фестиваль проводиться не будет, однако организаторы не хотят публично признавать отмену и продолжают продавать билеты.
ОТМЕНА И МОЛЧАНИЕ: «ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ЕЩЕ В АПРЕЛЕ»
Один из самых крупных в России фестивалей электронной музыки, архитектуры и искусства Signal ежегодно с 2017 года проводится в арт-парке «Никола-Ленивец» в Дзержинском районе Калужской области, примерно в 200 км от Москвы.
Его основатель Сергей Фадеев отмечал, что хочет сделать в Никола-Ленивце постоянную творческую резиденцию, где «музыканты, художники и дизайнеры могли бы креативить на протяжении года».
Последний на сегодняшний день фестиваль прошел в августе 2024 года, а в этом году Signal был намечен на 14-18 августа. Организаторы анонсировали 300 артистов, девять сцен и пять дней музыки в крупнейшем арт-парке Европы, однако этим планам сбыться не суждено.
«Силы ПВО в регионе регулярно фиксируют и сбивают вражеские беспилотники, поэтому фестиваля не будет. Организаторы фестиваля заблаговременно, еще в начале апреля были проинформированы о нецелесообразности его проведения в условиях существующих угроз и рисков безопасности для участников», - заявил в интервью НСН начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.
Эту информацию подтвердил изданию «Подъем» и губернатор Калужской области Владислав Шапша.
«Не будет. С учетом текущей ситуации обеспечить безопасность проведения фестиваля не представляется возможным», — пояснил губернатор.
На этом фоне организаторы фестиваля, до начала которого остается меньше двух недель, заняли странную позицию.
«Информация, которая распространяется в медиа, не соответствует действительности. Официального запрета на проведение фестиваля нет», - говорится в заявлениях организаторов.
Олег Зоткин, которого СМИ называют управляющим директором фестиваля, в ответ на просьбу НСН прояснить ситуацию, сослался на заявление выше. В пресс-службе заявили, что других комментариях сейчас не дают. Сергей Фадеев на момент выхода материала не ответил на запрос НСН.
Продажа билетов на фестиваль продолжается, их стоимость варьируется от 13,9 тысячи до 27 тысяч рублей. В соцсетях фестиваля множество комментариев от зрителей, которые ждут от организаторов внятных объяснений.
КАЛУЖСКИЙ ПАРАДОКС: «СМЫСЛА» НЕТ, «АРХСТОЯНИЕ» ЕСТЬ
Тем временем, на официальном сайте арт-парка «Никола-Ленивец» предупредили об отмене фестиваля, открестившись от всяких связей с организаторами.
«4 августа было озвучено официальное решение о порядке проведения фестиваля «Сигнал» главой Дзержинского р-на в социальных сетях. — «Не представляется возможным обеспечить согласование проведения фестиваля в ряде ведомств по вопросам безопасности». Это означает: на законных основаниях мероприятие не может быть проведено. Напоминаем, что фестиваль «Сигнал», хотя и проходит в арт-парке, не является проектом Никола-Ленивца. Все вопросы о билетах, услугах (в том числе о кемпингах и другом жилье) следует адресовать организаторам. Арт-парк не имеет финансовых взаимоотношений с фестивалем «Сигнал 2025»», - отмечается в заявлении.
Интересно, что в том же самом Никола-Ленивце 25—27 июля прошел фестиваль ленд-арта и современного искусства «Архстояние», которому в этом году исполнилось 20 лет.
Начальник управления по информационной политике администрации губернатора Калужской области Илья Зенов оставил без ответа просьбу НСН объяснить, почему один фестиваль провели, а другой отменили. При этом он подчеркнул, что организаторы «Сигнала» знали об отмене еще в апреле.
«Это у организаторов надо спросить, с чем связаны их заявления», - добавил Зенов.
Тем временем журналисты раскопали альтернативную версию. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», несмотря на предупреждения, организаторы фестиваля «не планировали отменять его до самого конца» и до сих пор надеются, что он «пройдет в другом формате».
Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области в середине июня собрали всех организаторов фестивалей и уведомили их, что в связи с опасностью прилетов беспилотников отменяются все массовые фестивали, проходящие не в черте Нижнего Новгорода. Руководитель фестиваля «Смысл» Андрей Кутьин сказал тогда НСН, что «эта информация ошарашила». В итоге выступление хедлайнеров перенесли в клубы на территории Нижнего Новгорода.
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