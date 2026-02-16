Рябков: Москва не спешит с выработкой позиции к Совету мира

По его словам, Россия не спешит с выработкой своей позиции к организации, МИД РФ работает по данному вопросу в спокойном режиме.

«Мы посмотрим, кто на каком уровне, в каком масштабе, с каким охватом примет участие в вашингтонских мероприятиях 19 февраля. Спешки нет», - указал дипломат.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать в заседании сформированного США Совета мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

