Лоза, Митяй и Хинштейн. Кто топит Грушинский фестиваль?
Власти Самарской области называют фестиваль «народным достоянием». Юрий Лоза возмущен запретом на «патриотизм» и кивает на Хинштейна. Олег Митяев молчит, а «раскольники» отменяют свою «Грушу». НСН попыталась разобраться в бардовско-фестивальном хаосе...
Многочисленные скандалы, поглотившие в последние годы легендарный (когда-то очень давно) Грушинский фестиваль авторской песни, достигли в конце мая 2025 года точки невозврата. Власти Самарской области объявили конкурс на его проведение, а организаторы предыдущих фестивалей в ответ заявили, что «Груши» не будет второй год подряд.
НСН постаралась разобраться в причинах конфликта. Певец и композитор Юрий Лоза нашел политический подтекст в «смерти» фестиваля, обвинив в этом Народного артиста России Олега Митяева. А в Самарском клубе авторской песни раскрыли свою версию «раскола».
«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»
Знаменитый Грушинский фестиваль проводится под Самарой с 1968 года, однако в 2007 году произошел раскол, после которого началась «Семилетняя бардовская война» и параллельно проводилось два фестиваля. После этого произошло несколько слияний и разделений. В итоге, последнее десятилетие "Грушей" рулил бард Олег Митяев, и свой последний, юбилейный, 50-й Грушинский фестиваль он провел в 2023 году «при поддержке» правительства Самарской области, Самарского областного Грушинского клуба и «Росатома».
В 2024-м фестиваль отменили, объяснив это «рисками безопасности». А на прошлой неделе организаторы заявили об отмене и в 2025 году:
«Как организаторы Грушинского фестиваля, мы вынуждены признать, что в этом году Грушинского фестиваля не будет. Законодательство предъявляет к организатору требования обеспечения должной безопасности для всех участников фестиваля. Нарушение этих требований влечет уголовную ответственность для организаторов. К сожалению, в текущих условиях мы не можем взять на себя такие обязательства (…) Мы получаем информацию о том, что в первые выходные июля 2025 года кто-то готовит фестиваль авторской песни. Как владельцы прав на Грушинский фестиваль, официально заявляем свое несогласие. Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится - мы просим не называть его Грушинским», - говорится в заявлении организаторов.
При этом власти Самарской области, которую осенью 2024-го возглавил новый губернатор Вячеслав Федорищев, заверили, что фестиваль будет, и назвали его «народным достоянием».
«Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина является народным достоянием и брендовым фестивалем Самарской области. Фестиваль планируется провести в традиционном формате на территории Мастрюковских озер в первые выходные июля. Организатор будет определен на конкурсной основе», - сообщили СМИ в пресс-службе правительства Самарской области.
Так будет фестиваль или нет? За два месяца до его начала однозначного ответа нет...
«ГРУША» БЕЗ ПАТРИОТОВ
Певец и композитор Юрий Лоза прямо рассказал НСН о причинах «смены власти» на Грушинском фестивале. По его словам, на юбилейном фестивале ввели запрет на песни о СВО, что многим не понравилось.
«Нынешний губернатор Курской области Хинштейн (в прошлом депутат Госдумы от Самарской области. - Прим. НСН) писал, что серьезные деньги были выделены на проведение этого фестиваля. Но чем он был тогда возмущен? Тем, что на основную сцену не допустили патриотическую песню. Ее убрали на какие-то вспомогательные площадки. Но, хватит уже все время про "солнышко" петь! Бардовская песня должна откликаться на то, что происходит в стране и вокруг нас. А они поют Визбора все вместе, делают каверы и называют их авторскими песнями, но бардовский кавер или поп-кавер, или рок-кавер - это все равно кавер! Они там поют лишь проверенные временем песни: "Милое мое, солнышко лесное" и так далее. А музыкантов с патриотической позицией туда ни разу не приглашали. Например, у меня полно песен, которые подходят на этот фестиваль, может быть именно из-за моей патриотической позиции меня туда и не звали? Поэтому, конечно, у всех на виду было, что там не все гладко», - считает патриотический бард Лоза.
Нашли мы и ту самую публикацию Александра Хинштейна, где он прямо обвинил организаторов последнего на сегодняшний день Грушинского фестиваля:
«Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни и в особенности, посвященные СВО. Более того, когда от организаторов потребовали выпустить в заключительном гала-концерте финалиста "Победы" Михаила Калинкина, руководители фестиваля (Галина Хомчик и др.) задержали его начало, заявив: либо мы, либо Калинкин. В итоге — их удалось "проломить" с огромным трудом, однако председатель худсовета и хедлайнер фестиваля Олег Митяев — в знак протеста не вышел на сцену. А в момент исполнения Калинкиным песни "Нам нужна одна победа", когда встала вся поляна, часть столичных бардов, включая Хомчик, демонстративно осталась сидеть. Не встал и президент Груши Борис Кейльман. Этим людям — Митяеву, Хомчик, Кейльману — похоже, совсем не нужна победа. Зато им нужны деньги из бюджета. Только из Фонда президентских грантов на проведение фестиваля было выделено 29 млн рублей. И это еще, не считая средств из регионального бюджета и гранта Росатома», - возмутился тогдашний самарский депутат Хинштейн.
К сожалению, Народный артист России Олег Митяев отказался комментировать НСН ситуацию с Грушинским фестивалем.
ДЕЛО НА 30 МИЛЛИОНОВ
В Минкультуры Самарской области сообщили НСН, что в этом году на проведение грушинского фестиваля будет выделено 30 млн рублей, которые нельзя просто так отдать кому-то без конкурса.
«По закону мы выдаем субсидии общественным организациям на конкурсной основе. Это происходит давно, просто меняется законодательство, в этом году все в электронной форме. В бюджете ежегодно предусмотрены деньги на организацию и проведение фестивалей, правительство оказывает содействие. В этом году в бюджете Самарской области выделено 30 млн рублей на фестиваль. Такая же сумма была выделена на юбилейный фестиваль, но там получилось побольше, потому что еще спонсоры были», - сказала НСН начальник управления информатизации и поддержки социально значимых проектов Министерства культуры Самарской области Марина Сергеева.
При этом она высказала мнение, что «надо менять подходы к Грушинскому фестивалю» – оставлять традиции, но менять направление развития на то, что интересно молодежи.
Со своей стороны, Юрий Лоза уверен, что раскол среди организаторов «Груши» связан с "запахом денег".
«Как только появляются выделенные деньги, моментально возникают люди, которые хотят эти деньги оприходовать. Грушинский фестиваль давно встал на коммерческие рельсы. Если на первые Грушинские фестивали люди ехали по зову души, то сейчас это абсолютно коммерческое мероприятие. Уже были слова возмущения от некоторых артистов, которые говорили: "А почему, если деньги выделяются, я должен петь там бесплатно?". Грушинский фестиваль превратился в междусобойчик, который сформировался вокруг выделенных денег. Все хотят поучаствовать в разделе бабла, отсюда появляются разные компании и какие-то новые люди, которые хотят поучаствовать в дележке денег», - считает музыкант.
РАСКОЛ И БАРДОВСКАЯ ВОЙНА
Дальнейшее расследование НСН показало, что нынешний скандал вокруг Грушинского фестиваля имеет глубокие корни, идущие в 2007 год. Член президиума Самарского областного клуба авторской песни Анатолий Макаров рассказал НСН, кто затеял «войну бардов» и почему раскололся знаменитый фестиваль.
«Туристский клуб песни Валерия Грушина (с 1993 года - "Самарский областной клуб авторской песни") с самого первого фестиваля 1968 года по настоящее время более 55 лет занимается проведением Грушинских фестивалей, численность которых в конце 1990-х годов доходила до двухсот тысяч участников. В начале нового тысячелетия всё чуть было не закончилось для Грушинского трагически. Речь о так называемой "Семилетней бардовской войне" (2007-2014), которая расколола фестиваль практически пополам. Один бизнесмен на длительный срок арендовал "намоленную" бардами Мастрюковскую поляну и начал там устанавливать свои порядки. Клуб вынужден был уйти с Мастрюков и проводить "Грушинский" на Фёдоровских лугах. Таким образом, с 2007 по 2013 годы в Самарской области проходило два "Грушинских" фестиваля. На Мастрюках - при участии бизнесмена, а на Фёдоровке – под руководством нашего клуба», - пояснил Макаров.
В 2014 году по решению правительства Самарской области Грушинский фестиваль был возвращён с Фёдоровки на Мастрюки. Его конкурентам пришлось «подвинуться» - переименоваться в «Платформу» и переехать в Московскую область.
Президентом созданного в 2014 году АНО «Единый Грушинский фестиваль», в числе учредителей которого оказались Минкультуры РФ и правительство Самарской области, стал Борис Кейльман (на тот момент глава Самарского областного клуба авторской песни), а Олег Митяев с другим бардом Александром Городницким возглавили худсовет «единого официального фестиваля».
По словам источника НСН из окружения Митяева, другие барды из Самарского клуба были недовольны тем, что Кейльман, возглавляя щедро подпитываемый государственными деньгами фестиваль, делал ставку на «обойму одних и тех же бардов, оккупировавших фестиваль».
В 2019 году это недовольство переросло в грандиозный скандал, когда бардовская публика узнала, вдруг, что г-н Кейльман переоформил на себя все товарные знаки и создал свой «Грушинский клуб». Самарский клуб в ответ лишил его президентского поста, но так и не сумел отсудить права на товарные знаки. Казалось, что Митяева этот скандал обошел стороной - в том же 2019 году власти региона выбрали организатором Грушинского фестиваля «Благотворительный фонд культурных инициатив» Олега Митяева.
В итоге «Груша» в 2019 году опять разделилась – один фестиваль проводили при поддержке областных властей Кейльман с Митяевым, другой – оставшиеся без прав члены Самарского клуба. Но, после обвинений Хинштейна в "политической близорукости", прославленный бард попал под раздачу, и в добровольно-принудительном, видимо, порядке, отказался проводить фест в 2025 году.
Прием заявок на проведение Грушинского фестиваля-2025 уже закончен. Власти Самарской области объявят победителя конкурса в июне, меньше чем за месяц, до предполагаемого начала фестиваля. Заявку на его проведение в этот раз подал и Самарский клуб авторской песни, подтвердил НСН Анатолий Макаров.
Вот только, чем закончится эта возня, никто не знает. Даже Юрий Лоза, который знает все...
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