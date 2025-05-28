«НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ»

Знаменитый Грушинский фестиваль проводится под Самарой с 1968 года, однако в 2007 году произошел раскол, после которого началась «Семилетняя бардовская война» и параллельно проводилось два фестиваля. После этого произошло несколько слияний и разделений. В итоге, последнее десятилетие "Грушей" рулил бард Олег Митяев, и свой последний, юбилейный, 50-й Грушинский фестиваль он провел в 2023 году «при поддержке» правительства Самарской области, Самарского областного Грушинского клуба и «Росатома».

В 2024-м фестиваль отменили, объяснив это «рисками безопасности». А на прошлой неделе организаторы заявили об отмене и в 2025 году:

«Как организаторы Грушинского фестиваля, мы вынуждены признать, что в этом году Грушинского фестиваля не будет. Законодательство предъявляет к организатору требования обеспечения должной безопасности для всех участников фестиваля. Нарушение этих требований влечет уголовную ответственность для организаторов. К сожалению, в текущих условиях мы не можем взять на себя такие обязательства (…) Мы получаем информацию о том, что в первые выходные июля 2025 года кто-то готовит фестиваль авторской песни. Как владельцы прав на Грушинский фестиваль, официально заявляем свое несогласие. Если фестиваль в указанные даты на Грушинской поляне состоится - мы просим не называть его Грушинским», - говорится в заявлении организаторов.

При этом власти Самарской области, которую осенью 2024-го возглавил новый губернатор Вячеслав Федорищев, заверили, что фестиваль будет, и назвали его «народным достоянием».

«Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина является народным достоянием и брендовым фестивалем Самарской области. Фестиваль планируется провести в традиционном формате на территории Мастрюковских озер в первые выходные июля. Организатор будет определен на конкурсной основе», - сообщили СМИ в пресс-службе правительства Самарской области.

Так будет фестиваль или нет? За два месяца до его начала однозначного ответа нет...



«ГРУША» БЕЗ ПАТРИОТОВ

Певец и композитор Юрий Лоза прямо рассказал НСН о причинах «смены власти» на Грушинском фестивале. По его словам, на юбилейном фестивале ввели запрет на песни о СВО, что многим не понравилось.

«Нынешний губернатор Курской области Хинштейн (в прошлом депутат Госдумы от Самарской области. - Прим. НСН) писал, что серьезные деньги были выделены на проведение этого фестиваля. Но чем он был тогда возмущен? Тем, что на основную сцену не допустили патриотическую песню. Ее убрали на какие-то вспомогательные площадки. Но, хватит уже все время про "солнышко" петь! Бардовская песня должна откликаться на то, что происходит в стране и вокруг нас. А они поют Визбора все вместе, делают каверы и называют их авторскими песнями, но бардовский кавер или поп-кавер, или рок-кавер - это все равно кавер! Они там поют лишь проверенные временем песни: "Милое мое, солнышко лесное" и так далее. А музыкантов с патриотической позицией туда ни разу не приглашали. Например, у меня полно песен, которые подходят на этот фестиваль, может быть именно из-за моей патриотической позиции меня туда и не звали? Поэтому, конечно, у всех на виду было, что там не все гладко», - считает патриотический бард Лоза.

Нашли мы и ту самую публикацию Александра Хинштейна, где он прямо обвинил организаторов последнего на сегодняшний день Грушинского фестиваля:

«Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни и в особенности, посвященные СВО. Более того, когда от организаторов потребовали выпустить в заключительном гала-концерте финалиста "Победы" Михаила Калинкина, руководители фестиваля (Галина Хомчик и др.) задержали его начало, заявив: либо мы, либо Калинкин. В итоге — их удалось "проломить" с огромным трудом, однако председатель худсовета и хедлайнер фестиваля Олег Митяев — в знак протеста не вышел на сцену. А в момент исполнения Калинкиным песни "Нам нужна одна победа", когда встала вся поляна, часть столичных бардов, включая Хомчик, демонстративно осталась сидеть. Не встал и президент Груши Борис Кейльман. Этим людям — Митяеву, Хомчик, Кейльману — похоже, совсем не нужна победа. Зато им нужны деньги из бюджета. Только из Фонда президентских грантов на проведение фестиваля было выделено 29 млн рублей. И это еще, не считая средств из регионального бюджета и гранта Росатома», - возмутился тогдашний самарский депутат Хинштейн.

К сожалению, Народный артист России Олег Митяев отказался комментировать НСН ситуацию с Грушинским фестивалем.