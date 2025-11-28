«Да, клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, закрывается, и скоро мы представим новую концепцию. В декабре - начале января пройдут финальные прощальные вечеринки, а в новом году клуб откроется с новой концепцией», - пообещала она.

При этом PR-директор клуба не стала уточнять причины закрытия и что именно будет на его месте.

Со своей стороны, Максим Лейкин высказал мнение, что закрытие «Газгольдера» не связано с неким «общественным давлением». По его мнению, на его месте скорее откроется ресторан, чем новый клуб.

«Когда закрываются клубы – это целый комплекс причин. Все-таки им 20 лет, а быть на плаву так долго крайне непросто. Отсутствие иностранных артистов и работа только с локальными промо-группами и артистами – это, видимо, не очень прибыльно. Думаю, поэтому они и закрываются. Здесь нет никакого общественного давления, это чисто бизнес. В одну реку дважды не входят, поэтому лучше, чем там было, вряд ли сделают. Я думаю, что на месте "Газгольдера" будет точка общественного питания или что-то подобное, потому что в нынешних условиях построить на месте старого клуба со своей историей что-то новое – это нереально. Это только когда-то мой друг Леша Горобий мог из "Пентхауса" сделать "Дягилев", сейчас такие вещи не проходят в силу финансовых условий и реалий нынешнего времени», - пояснил Лейкин.

По его мнению, клубной эпохе вообще приходит конец, поскольку гораздо выгоднее проводить фестивали.