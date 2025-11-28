«Клубы уходят навсегда?» Каким будет Gazgolder в «новой концепции»

Наталья Мостакова сказала в эфире НСН, что клуб закроется в старом формате, но откроется в новом, а Максим Лейкин объяснил, почему не получится «дважды войти в одну реку».

Легендарный московский клуб Gazgolder откроется в 2026 году с новой концепцией, сообщила в интервью НСН его PR-директор Наталья Мостакова. При этом сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин считает, что это будет уже не клуб.

Ранее в соцсетях «Газгольдера» появилась информация о его официальном закрытии 2 января и «завершении целой эпохи». Мостакова разъяснила, что будет на самом деле.

«Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года

«Да, клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, закрывается, и скоро мы представим новую концепцию. В декабре - начале января пройдут финальные прощальные вечеринки, а в новом году клуб откроется с новой концепцией», - пообещала она.

При этом PR-директор клуба не стала уточнять причины закрытия и что именно будет на его месте.

Со своей стороны, Максим Лейкин высказал мнение, что закрытие «Газгольдера» не связано с неким «общественным давлением». По его мнению, на его месте скорее откроется ресторан, чем новый клуб.

«Когда закрываются клубы – это целый комплекс причин. Все-таки им 20 лет, а быть на плаву так долго крайне непросто. Отсутствие иностранных артистов и работа только с локальными промо-группами и артистами – это, видимо, не очень прибыльно. Думаю, поэтому они и закрываются. Здесь нет никакого общественного давления, это чисто бизнес. В одну реку дважды не входят, поэтому лучше, чем там было, вряд ли сделают. Я думаю, что на месте "Газгольдера" будет точка общественного питания или что-то подобное, потому что в нынешних условиях построить на месте старого клуба со своей историей что-то новое – это нереально. Это только когда-то мой друг Леша Горобий мог из "Пентхауса" сделать "Дягилев", сейчас такие вещи не проходят в силу финансовых условий и реалий нынешнего времени», - пояснил Лейкин.

По его мнению, клубной эпохе вообще приходит конец, поскольку гораздо выгоднее проводить фестивали.

Отмененный в Никола-Ленивце Signal проведут на нескольких площадках Москвы

«Открывать новые клубы становится невыгодно. Исходя из того, что я вижу в мире, это беда вселенского масштаба, потому что закрылся старейший клуб в Берлине Watergate, закрылся Kompass в Бельгии. Клубная тематика, по-видимому, уходит навсегда. На ее место приходят опен-эйры и фестивали, как маленькие, так и большие. Потому что собрать на хороший лайн-ап тысячи людей - задача более интересная и прибыльная, чем каждые выходные думать, кто у тебя будет играть, что тебе делать, а также ежедневно содержать штат людей. В том числе и по этой причине мы с партнером в Ростове сделали фестиваль электронной музыки TRIP. Вложить душу, средства и определенные идеи в три дня, чтобы собрать 3-4 тысячи человек - намного интереснее, прибыльнее и значимее, чем биться каждую неделю о проблему: что делать дальше, как выживать и зарабатывать?», - заключил собеседник НСН.

В конце августа 2025 года объявил о закрытии один из ведущих концертных клубов столицы «1930 Moscow». Администрация клуба пояснила, что завод, у которого арендовалась площадка, выставил для продления договора «обновлённые и невыполнимые требования». При этом на сайте клуба отмечается, что он «закрывается, но не прощается», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал клуба Gazgolder
ТЕГИ:Музыка

Горячие новости

Все новости

партнеры