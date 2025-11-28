«Клубы уходят навсегда?» Каким будет Gazgolder в «новой концепции»
Наталья Мостакова сказала в эфире НСН, что клуб закроется в старом формате, но откроется в новом, а Максим Лейкин объяснил, почему не получится «дважды войти в одну реку».
Легендарный московский клуб Gazgolder откроется в 2026 году с новой концепцией, сообщила в интервью НСН его PR-директор Наталья Мостакова. При этом сооснователь фестиваля электронной музыки TRIP Максим Лейкин считает, что это будет уже не клуб.
Ранее в соцсетях «Газгольдера» появилась информация о его официальном закрытии 2 января и «завершении целой эпохи». Мостакова разъяснила, что будет на самом деле.
«Да, клуб в том формате, в котором он работал 20 лет, закрывается, и скоро мы представим новую концепцию. В декабре - начале января пройдут финальные прощальные вечеринки, а в новом году клуб откроется с новой концепцией», - пообещала она.
При этом PR-директор клуба не стала уточнять причины закрытия и что именно будет на его месте.
Со своей стороны, Максим Лейкин высказал мнение, что закрытие «Газгольдера» не связано с неким «общественным давлением». По его мнению, на его месте скорее откроется ресторан, чем новый клуб.
«Когда закрываются клубы – это целый комплекс причин. Все-таки им 20 лет, а быть на плаву так долго крайне непросто. Отсутствие иностранных артистов и работа только с локальными промо-группами и артистами – это, видимо, не очень прибыльно. Думаю, поэтому они и закрываются. Здесь нет никакого общественного давления, это чисто бизнес. В одну реку дважды не входят, поэтому лучше, чем там было, вряд ли сделают. Я думаю, что на месте "Газгольдера" будет точка общественного питания или что-то подобное, потому что в нынешних условиях построить на месте старого клуба со своей историей что-то новое – это нереально. Это только когда-то мой друг Леша Горобий мог из "Пентхауса" сделать "Дягилев", сейчас такие вещи не проходят в силу финансовых условий и реалий нынешнего времени», - пояснил Лейкин.
По его мнению, клубной эпохе вообще приходит конец, поскольку гораздо выгоднее проводить фестивали.
«Открывать новые клубы становится невыгодно. Исходя из того, что я вижу в мире, это беда вселенского масштаба, потому что закрылся старейший клуб в Берлине Watergate, закрылся Kompass в Бельгии. Клубная тематика, по-видимому, уходит навсегда. На ее место приходят опен-эйры и фестивали, как маленькие, так и большие. Потому что собрать на хороший лайн-ап тысячи людей - задача более интересная и прибыльная, чем каждые выходные думать, кто у тебя будет играть, что тебе делать, а также ежедневно содержать штат людей. В том числе и по этой причине мы с партнером в Ростове сделали фестиваль электронной музыки TRIP. Вложить душу, средства и определенные идеи в три дня, чтобы собрать 3-4 тысячи человек - намного интереснее, прибыльнее и значимее, чем биться каждую неделю о проблему: что делать дальше, как выживать и зарабатывать?», - заключил собеседник НСН.
В конце августа 2025 года объявил о закрытии один из ведущих концертных клубов столицы «1930 Moscow». Администрация клуба пояснила, что завод, у которого арендовалась площадка, выставил для продления договора «обновлённые и невыполнимые требования». При этом на сайте клуба отмечается, что он «закрывается, но не прощается», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство внесло в Госдуму проект о ратификации военного соглашения с Индией
- Путин встретится с Уиткоффом в первой половине предстоящей недели
- «Клубы уходят навсегда?» Каким будет Gazgolder в «новой концепции»
- Дизайнер назвала устаревшие вещи, от которых стоит отказаться до Нового года
- «Накопился жирок»: Рост НДС до 22% заставит бизнес делиться с государством
- Медзаключения водителей из частных клиник начали отображаться на «Госуслугах»
- В России могут появиться дороги без лимита скорости
- Медведев заявил, что Зеленский не может подписывать мирный договор
- Россиянина эвакуировали из затопленного города Хат Яй на юге Таиланда
- Экс-премьер ДНР Бородай: Ермак сдаст Зеленского ради мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru