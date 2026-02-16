Россиянам раскрыли последствия возможного введения моратория в ЖКХ

Он отметил, что запрет на любое движение тарифов способен создать «эффект сжатой пружины».

«Когда срок выйдет, тарифы могут подскочить сразу на треть, чтобы наверстать упущенное», - пояснил Бондарь.

Эксперт добавил, что в этом случае «удар по кошельку» будет сильнее, нежели при плавных ежегодных изменениях.

Ранее депутаты Госдумы предложили до 1 марта 2028 года ввести в стране мораторий на повышений платы за услуги ЖКХ и исключить повышение платы в рамках утвержденных индексов на данный срок, пишут «Известия».