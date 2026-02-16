Смотрят на Сеул: Зачем Польше ядерное оружие
«Ядерная риторика» президента Навроцкого не стоит внимания России, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
Польша заявила о намерении обзавестись собственными ядерным потенциалом, чтобы получить дополнительные гарантии безопасности, так, как этого добилась Южная Корея, рассказал НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
Польша должна стремиться к развитию собственного ядерного потенциала, заявил президент республики Кароль Навроцкий в эфире телеканала Polsat News. Он отметил, что поддерживает укрепление безопасности Польши «даже с опорой на ядерный потенциал», потому что страна лежит «прямо у границы военного конфликта». Стефанович порассуждал о причинах подобного заявления.
«Я бы воспринимал польскую риторику не как желание обзавестись собственным ядерным потенциалом, а как желание укрепить гарантии в сфере безопасности, в том числе с точки зрения расширенного ядерного сдерживания. Это напоминает южнокорейские подходы: Сеул неоднократно анонсировал намерение двигаться в сторону собственного ядерного арсенала, что заканчивалось предоставлением особых отношений с Вашингтоном. Но Сеул, в отличие от Варшавы, обладает весьма серьезными ядерными технологиями, не говоря уже о ракетных технологиях. Варшава является импортером такого высокотехнологичного оружия, в том числе у Южной Кореи. Технологии создания ядерного оружия Польше никто передавать не будет, это исключено. Мы живем не в том мире, где существовала пакистанская сеть Хана (масштабная подпольная сеть по распространению ядерных технологий, созданная физиком-ядерщиком Абдул Кадиром Ханом, «отцом» пакистанской атомной бомбы. Через неё технологии передавались в Иран, Ливию и Северную Корею - прим. НСН), которая активно этим занималась. Это совершенно невозможный сценарий», - заявил Стефанович.
Новые разговоры польского руководства о возможности размещения на территории страны ядерного оружия возникли на фоне заявлений об изменении системы безопасности в Европе. Ранее в колонке для издания Foreign Affairs немецкий канцлер Фридрих Мерц написал о ведении конфиденциальных переговоров Германии и Франции, посвященных ядерному сдерживанию в Европе.
«Что касается возможности размещения ядерного оружия, то про это говорилось уже неоднократно польским руководством, вне зависимости от того, кто там был у власти. Таким возможным размещением пугал немецкую общественность бывший генсек НАТО Столтенберг. Он говорил, что если в Германии активизируется дискуссия о выводе американского ядерного оружия, то оно переместится восточнее. Сейчас заявление появилось в контексте разговоров про возможное европейское изменение ядерного сдерживания. Может, и французское что-то появится», - сказал специалист Центра международной безопасности.
По мнению Стефановича, Россия обладает надежным ядерным щитом и изменение ядерного статуса Польши ей ничем не грозит.
«России не стоит на это обращать внимание. Ядерное сдерживание – это реальность, в которой мы живем. Расширенное ядерное сдерживание НАТО функционирует независимо от наших желаний. В надежности российского ядерного щита у меня нет ни малейших сомнений», - добавил Стефанович.
Ранее Дмитрий Стефанович рассказал НСН, что французы могут попытаться заставить остальную Европу финансировать их ядерный потенциал в рамках создания европейской ядерной оборонительной системы.
