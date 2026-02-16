Польша заявила о намерении обзавестись собственными ядерным потенциалом, чтобы получить дополнительные гарантии безопасности, так, как этого добилась Южная Корея, рассказал НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Польша должна стремиться к развитию собственного ядерного потенциала, заявил президент республики Кароль Навроцкий в эфире телеканала Polsat News. Он отметил, что поддерживает укрепление безопасности Польши «даже с опорой на ядерный потенциал», потому что страна лежит «прямо у границы военного конфликта». Стефанович порассуждал о причинах подобного заявления.

«Я бы воспринимал польскую риторику не как желание обзавестись собственным ядерным потенциалом, а как желание укрепить гарантии в сфере безопасности, в том числе с точки зрения расширенного ядерного сдерживания. Это напоминает южнокорейские подходы: Сеул неоднократно анонсировал намерение двигаться в сторону собственного ядерного арсенала, что заканчивалось предоставлением особых отношений с Вашингтоном. Но Сеул, в отличие от Варшавы, обладает весьма серьезными ядерными технологиями, не говоря уже о ракетных технологиях. Варшава является импортером такого высокотехнологичного оружия, в том числе у Южной Кореи. Технологии создания ядерного оружия Польше никто передавать не будет, это исключено. Мы живем не в том мире, где существовала пакистанская сеть Хана (масштабная подпольная сеть по распространению ядерных технологий, созданная физиком-ядерщиком Абдул Кадиром Ханом, «отцом» пакистанской атомной бомбы. Через неё технологии передавались в Иран, Ливию и Северную Корею - прим. НСН), которая активно этим занималась. Это совершенно невозможный сценарий», - заявил Стефанович.