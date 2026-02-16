Собянина и Сергунину включили в коллегию Военно-промышленной комиссии
16 февраля 202617:29
Мэра Москвы Сергея Собянина включили в коллегию Военно-промышленной комиссии. Как пишет RT, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Этим же документом глава государства включил в коллегию заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.
Отмечается, что документ вступает в силу в день подписания, то есть 16 февраля.
Ранее Путин подписал указ о назначении Алексея Маленко послом России в Мавритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
