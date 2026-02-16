Военэксперт назвал направление, куда ВСУ стягивают резервы для контратак

По его словам, для проведения контратак в районе Гуляйполя украинская армия сосредоточила около 30 тысяч военнослужащих.

Матвийчук указал, что ВСУ пытаются контрнаступать и отбить город, параллельно остановив наступление ВС РФ, для чего «перебрасывают силы и средства с других участков».

«Но усилиями нашей команды и наших ребят мы остановили движение украинских войск и сегодня выбиваем их обратно на исходные позиции», - заключил эксперт.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что группировка войск «Днепр» продолжает наступательные действия в направлении Запорожья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

