Военэксперт назвал направление, куда ВСУ стягивают резервы для контратак
Приоритетное направление для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в настоящее время является Запорожская область. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его словам, для проведения контратак в районе Гуляйполя украинская армия сосредоточила около 30 тысяч военнослужащих.
Матвийчук указал, что ВСУ пытаются контрнаступать и отбить город, параллельно остановив наступление ВС РФ, для чего «перебрасывают силы и средства с других участков».
«Но усилиями нашей команды и наших ребят мы остановили движение украинских войск и сегодня выбиваем их обратно на исходные позиции», - заключил эксперт.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что группировка войск «Днепр» продолжает наступательные действия в направлении Запорожья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Смотрят на Сеул: Зачем Польше ядерное оружие
- Военэксперт назвал направление, куда ВСУ стягивают резервы для контратак
- Россиянам раскрыли последствия возможного введения моратория в ЖКХ
- «Пляски хайпа»: BadComedian объяснил, чего ждать от продолжения «Слова пацана»
- «Над нами смеялись»: Глава Союза пчеловодов объяснил дефицит меда в России
- Губерниев связал шестое место Гуменника на Олимпиаде с судейством
- Сериал «Аутсорс» стал лидером по числу номинаций на премию АПКиТ
- Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным участие в Совете мира
- Минюст поддержал ввод штрафов за сбор пожертвований на личные карты
- Воздействует на психику? Как защититься от «Дискомбобулятора» Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru