«В белую простынь»: Что будет с московскими клубами после закрытия 1930 Moscow
Эдуард Ратников и Евгений Финкельштейн поспорили в беседе с НСН, станет ли закрытие клуба 1930 Moscow предвестником черной полосы для индустрии.
Закрытие московского клуба 1930 Moscow произошло из-за невыполнимых арендных условий, подобная участь постигнет многие клубы уже в будущем году. Об этом НСН заявил глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Известный московский клуб 1930 Moscow объявил о закрытии. На официальной странице клуба в соцсетях сообщается, что руководство Завода имени Владимира Ильича, на территории которого находится заведение, выдвинуло невыполнимые условия по аренде, а также потребовало полностью демонтировать все VIP-этажи. Последний концерт в клубе пройдет 30 августа — на сцене выступит певица Mona. Ратников признался, что ожидал закрытия клуба гораздо раньше.
«1930 Moscow — прекрасный клуб, это наши братья и сестры — концертное агентство “Мельница”. Очень жаль, что так получилось, но боюсь, что это закономерный итог. Честно говоря, я думал, что это случится раньше, потому что емкость рынка сильно упала, количество и качество контента, залов такой вместимости тоже, к сожалению, упало. Контент надо выращивать, создавать, но в текущих условиях это делать сложно», — сказал Ратников.
Собеседник НСН посетовал на то, что помощи со стороны властей ждать не приходится, а значительно выросшая аренда убьет многие клубы.
«Думаю, властям наши проблемы неинтересны. Боюсь, что они продолжат жить по своим законам, отличающимся от интересов мелкой поросли, которой мы являемся. Кроме того, аренда выросла на 20-40%, и это будет убивать огромное количество всевозможных бизнесов: бутиков, ресторанов, клубов и так далее. С января начнется новая эра, где придется не просто затянуть пояса, но многие даже будут вынуждены заворачиваться в белую простыню», — резюмировал он.
В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что в Москве пока достаточно альтернативных площадок.
«Закрытие клубов — это всегда неприятно, но мне кажется, что альтернативных площадок в Москве достаточно. Что касается аренды — естественно, что в Москве она дорогая. Властям ни в коем случае вмешиваться в происходящее не следует — я бы оставил бизнес в покое, никакой регулировки ему не нужно», — подытожил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что закрытие сразу нескольких ресторанов в районе Патриарших прудов в центре Москвы из-за подорожавшей аренды не является признаком «увядания» модного места, однако арендная плата для заведений действительно растет. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
