«Алиса», «Кипелов» и «Пилот» сыграют на фестивале «ДК Горбунова — Легенда русского рока»
На территории «Горбушки» пройдет рок-фестиваль «ДК Горбунова — Легенда русского рока», хедлайнерами которого станут Хедлайнерами фестиваля группы «Алиса» и «Кипелов», сообщили организаторы. Фестиваль будет двухдневным — 30 и 31 августа.
Выступления артистов пройдут сразу на трех открытых сценах. Среди участников также заявлены группы FPG, «Калинов мост», «Пилот», «Эпидемия», «Северный флот», Александр Ф. Скляр и гр. Ва-БанкЪ, «Операция пластилин», «Романтика провинциальных городов», «RADOPI», Саграда («Соль земли»), Елена JAYA, Вадим Самойлов и др.
Фестиваль пройдет уже в третий раз, и теперь организаторы решили добавить в лайнап молодых группы, рассказал НСН директор дворца культуры имени Горбунова и генеральный продюсер фестиваля Алексей Ларин.
«Мы продолжаем нашу ежегодную традицию — провожать лето громко, живой музыкой рок-фестиваля в Москве на легендарной площадке с главными хедлайнерами. А в этот раз мы позвали новые, молодые коллективы. Относительно первого фестиваля мы значительно масштабировались, на сегодня мы собрали 34 группы для выступлений на трех сценах двухдневного музыкального марафона», — подчеркнул он.
Для тех, кто не сможет присутствовать на фестивале лично, будет организована трансляция на платформе «ВК Видео». Организаторами мероприятия выступили «РЕН ТВ» совместно с Legenda Production.
