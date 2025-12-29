Герасимов: За год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта
Под контроль российской армии в зоне проведения спецоперации за год перешло 334 населенных пункта. Как пишет RT, об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В ходе совещания он также доложил президенту России Владимиру Путину, что только в декабре российские военные освободили более 700 квадратных км.
Начальник Генштаба также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточились на обороне и не предпринимают каких-либо активных наступательных действий.
Ранее Герасимов заявил, что ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
