Герасимов: За год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта

В ходе совещания он также доложил президенту России Владимиру Путину, что только в декабре российские военные освободили более 700 квадратных км.

Начальник Генштаба также добавил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сосредоточились на обороне и не предпринимают каких-либо активных наступательных действий.

Ранее Герасимов заявил, что ежемесячно на Украине дезертируют до 30 тысяч военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».