Открытый космос: Что ждет ИИ-стартапы в будущем
Никто не может гарантировать, что бизнес, построенный на ИИ, не ждет обвал, подобный тому, который произошел в 90-х годах на фондовой бирже США, заявил НСН Денис Кусков.
Область развития искусственного интеллекта (ИИ) сегодня – это открытый космос, люди все еще не знают об этом практически ничего, так что чем больше финансовой подушки заложено в этой сфере, тем лучше. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.
ИИ-стартапы накопили рекордные суммы на случай взрыва «пузыря», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные PitchBook. Самые перспективные стартапы Кремниевой долины за 2025 год привлекли $150 млрд инвестиций. Уточняется, спонсоры посоветовали стартапам создавать «устойчивые балансы», чтобы защитить себя на случай, если бум инвестиций в ИИ сменится спадом в 2026 году. Самый большой риск для основателей стартапов в том, что если не привлечь достаточно средств, а рынок финансирования иссякнет, бизнес может рухнуть. Кусков оценил, насколько вероятен такой сценарий.
«Пока технологические проекты самые быстрорастущие, а с другой стороны, действительно есть риск потери денежных средств, так как тот или иной технологический прорыв может не случиться. Что касается ИИ, то это направление требует тщательного анализа, выработки единых правил. При этом сегодня, мне кажется, оно чрезмерно «хитрировано», то есть продвигается не за счет реально действующих технологий, а за счет каких-то мечт, которые мы с вами в них вкладываем», - рассказал он.
По словам Кускова, сегодня технологическими лидерами в области ИИ являются Китай и США, а Россия за последнее время сделала огромный прорыв в это области.
«За последние 4 года мы сделали шаг вперед, потому что раньше мы, в принципе, вообще ничем не занимались, нас не было на рынке программного и аппаратного обеспечения. Я говорю про B2B, B2C рынок, связанный с космосом, с военными разработками. Сейчас основная проблема в том, что мы еще продолжаем активно использовать комплектующие различных стран: Америки, Индии, Китая. Мне бы хотелось, чтобы с каждым годом уровень локализации комплектующих, которые используются в сетах обработки данных, все-таки становились не псевдороссийскими, а истинно российскими. Конечно, когда мы говорим о технологических лидерах, мы не можем не упомянуть Китай и Штаты - это два основных столпа. Я думаю, что те направления, по которым работают в Поднебесной, могут составить хороший плацдарм для дальнейшего развития», - подытожил он.
Говоря о том, насколько «подушка безопасности» сможет предостеречь ИИ-рынок от падения, Кусков указал, что достоверно эксперты сказать об этом пока ничего не могут.
«Что касается $150 млрд, это хорошая цифра. Мы, земляне, живем в космосе, но практически ничего про него не знаем. Здесь можно сказать примерно то же самое. Мы понимаем, что это сильный вариант, это космос, с точки зрения галактики. Но мы об этом знаем очень мало. Я думаю, большую часть из этих средств можно отложить. Ситуация может складываться совершенно разными способами. Но, чем будет больше страховка, тем лучше», - предположил собеседник НСН.
При этом Кусков отметил, что пока нет предпосылок для повторения краха доткомов (интернет-компаний конца 1990-х, чья бизнес-модель была целиком построена на работе в Сети. - Прим. НСН) на американской фондовой бирже NASDAQ, который случился четверть века назад.
«Трудно сказать. Пока предпосылок к этому нет. Но мы не можем сейчас предполагать на 100%, что такое не произойдет», - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что предстоящие 10–15 лет станут временем «колоссальной технологической трансформации и стремительного развития искусственного интеллекта», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
