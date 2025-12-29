Область развития искусственного интеллекта (ИИ) сегодня – это открытый космос, люди все еще не знают об этом практически ничего, так что чем больше финансовой подушки заложено в этой сфере, тем лучше. Об этом НСН рассказал гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков.

ИИ-стартапы накопили рекордные суммы на случай взрыва «пузыря», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на данные PitchBook. Самые перспективные стартапы Кремниевой долины за 2025 год привлекли $150 млрд инвестиций. Уточняется, спонсоры посоветовали стартапам создавать «устойчивые балансы», чтобы защитить себя на случай, если бум инвестиций в ИИ сменится спадом в 2026 году. Самый большой риск для основателей стартапов в том, что если не привлечь достаточно средств, а рынок финансирования иссякнет, бизнес может рухнуть. Кусков оценил, насколько вероятен такой сценарий.

«Пока технологические проекты самые быстрорастущие, а с другой стороны, действительно есть риск потери денежных средств, так как тот или иной технологический прорыв может не случиться. Что касается ИИ, то это направление требует тщательного анализа, выработки единых правил. При этом сегодня, мне кажется, оно чрезмерно «хитрировано», то есть продвигается не за счет реально действующих технологий, а за счет каких-то мечт, которые мы с вами в них вкладываем», - рассказал он.

По словам Кускова, сегодня технологическими лидерами в области ИИ являются Китай и США, а Россия за последнее время сделала огромный прорыв в это области.

«За последние 4 года мы сделали шаг вперед, потому что раньше мы, в принципе, вообще ничем не занимались, нас не было на рынке программного и аппаратного обеспечения. Я говорю про B2B, B2C рынок, связанный с космосом, с военными разработками. Сейчас основная проблема в том, что мы еще продолжаем активно использовать комплектующие различных стран: Америки, Индии, Китая. Мне бы хотелось, чтобы с каждым годом уровень локализации комплектующих, которые используются в сетах обработки данных, все-таки становились не псевдороссийскими, а истинно российскими. Конечно, когда мы говорим о технологических лидерах, мы не можем не упомянуть Китай и Штаты - это два основных столпа. Я думаю, что те направления, по которым работают в Поднебесной, могут составить хороший плацдарм для дальнейшего развития», - подытожил он.