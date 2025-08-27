«Пахнет деньгами»: Почему казахстанские фестивали отказались от «нежелательных» в РФ групп
В решении организаторов Family Rock Fest не приглашать третий год подряд «Сплин» и «Мумий Тролль» нет политической составляющей, дело здесь в финансах или в самих артистах, сказал в эфире НСН Эдуард Ратников.
Организаторы рок-фестивалей в Казахстане отказались от приглашений российских групп, не вступающих в РФ, по финансовым, а не политическим соображениям, предположил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
В Казахстане 23-24 августа прошел Family Rock Fest, в числе хедлайнеров были Диана Арбенина, Найк Борзов, «КняZz» и другие российские группы, ведущим был Александр Пушной, а единственной не выступающей в РФ группой стал Animal ДжаZ. При этом в 2024 году на фестивале выступали «Мумий Тролль», «Сплин», Louna и Anacondaz, а ведущим был Иван Ургант. В 2023 году хедлайнерами Family Rock Fest были «ДДТ», «Сплин» и «Мумий Тролль». Ратников учуял здесь запах денег.
«Скорее всего, это финансовая составляющая или сами артисты не смогли приехать. Я в последнюю очередь думаю, что это политическое решение. Вряд ли здесь пахнет политикой, скорее здесь пахнет деньгами. В промоутерском мире, если вы не в России, в последние несколько лет всем рулит финансово-экономический смысл. Когда организатор делает фестиваль, то для него приоритетом является хайповость лайн-апа, он старается жонглировать теми артистами, которые находятся в его финансово-экономических параметрах, вписываются в формат фестиваля и имеют свободную дату в этот период. Приоритетом и решающим фактором являются только эти параметры», - пояснил глава концертного агентства TCI.
Группа «ДДТ», не попав в число участников фестиваля, тем не менее, приехала в Казахстан и дала 21 августа концерт в Конаеве. Ратников объяснил, в каком случае организаторы делают ставку на сольные концерты.
«Сольный кассовый концерт - это вопрос приоритетов промоутера. Если промоутер хочет провести концерт, артист свободен в эту дату, он чувствует востребованность, финансово-экономический интерес, у артиста вышел какой-то хит или интересная новая работа, которую он представляет публике, тогда это сольный концерт. При планировании фестиваля на артистов смотрят через призму других параметров», - заключил собеседник НСН.
В начале сентября в Казахстане пройдет фестиваль Park Live, хедлайнерами которого заявлены Робби Уильямс и Мэрилин Мэнсон, Из российских групп, не выступающих в стране, туда пригасили только Shortparis, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
