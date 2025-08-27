Организаторы рок-фестивалей в Казахстане отказались от приглашений российских групп, не вступающих в РФ, по финансовым, а не политическим соображениям, предположил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

В Казахстане 23-24 августа прошел Family Rock Fest, в числе хедлайнеров были Диана Арбенина, Найк Борзов, «КняZz» и другие российские группы, ведущим был Александр Пушной, а единственной не выступающей в РФ группой стал Animal ДжаZ. При этом в 2024 году на фестивале выступали «Мумий Тролль», «Сплин», Louna и Anacondaz, а ведущим был Иван Ургант. В 2023 году хедлайнерами Family Rock Fest были «ДДТ», «Сплин» и «Мумий Тролль». Ратников учуял здесь запах денег.