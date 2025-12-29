Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений

Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений. Как сообщает RT, об этом на совещании по теме СВО заявил командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев.

Путин заявил, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время

В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину он указал, что боевые действия ведутся в городских кварталах.

«На Краснолиманском направлении боевые задачи выполняет соединение 25-й армии», - сказал Кузовлев.

Ранее Путину доложили, что группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском будет уничтожена в январе–феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

