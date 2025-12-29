Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений
29 декабря 202517:26
Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений. Как сообщает RT, об этом на совещании по теме СВО заявил командующий группировки «Запад» Сергей Кузовлев.
В ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину он указал, что боевые действия ведутся в городских кварталах.
«На Краснолиманском направлении боевые задачи выполняет соединение 25-й армии», - сказал Кузовлев.
Ранее Путину доложили, что группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском будет уничтожена в январе–феврале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Почему россияне перестали вкладываться в новостройки
- Лавров: Украина пыталась атаковать госрезиденцию Путина
- Путин посмертно наградил посла в КНДР Александра Мацегору орденом Мужества
- Просвещать, а не запрещать: Волынец выступила против закрытия батутных центров
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- В Госдуме допустили ограничение мобильного интернета в новогоднюю ночь
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru