От Башмета с Бабкиной - к Басте: Губернатор ждет рокеров в Ярославской области
В Ярославле строят новые арены и фестивальные площадки, рассказал в эфире НСН губернатор области. Правда, одновременно отменяют старейшие рок-фестивали, но надо уметь работать в новых условиях, убежден Михаил Евраев.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в интервью НСН рассказал о музыкальных парадоксах Ярославской области: старые музыкальные фестивали в регионе отменяются, а новые большие фестивальные площадки запускаются в работу. Есть регионы, где палку в землю воткнешь - дерево вырастает, а в Ярославской области любой культурный проект может быть успешным, считает губернатор.
РОК-МУЗЫКА: ПЕРЕСЛАВЛЬ ВМЕСТО ЛЕВЦОВО
Накануне стало известно об очередной отмене рок-фестиваля «Доброфест», который проводился в Ярославской области с 2010 года. Последний раз этот фестиваль состоялся в 2022 году на территории аэродрома «Левцово». Организаторы откровенно признались НСН, что не могут согласовать новую площадку, и обвинили в этом ярославского губернатора, прямо заявив, что у того нет "стержня", чтобы защищать бизнес своего региона. Михаил Евраев с этими обвинениями не согласен, по его словам, проблема "Доброфеста" - в неспособности обеспечить безопасность, а новые фестивальные площадки уже есть и активно работают.
«К "Доброфесту" возникли разные вопросы, связанные с безопасностью, потому что время сейчас непростое. Организаторы фестиваля думают, где они будут его проводить, потому что вопрос безопасности стоит очень серьезно. Мир поменялся, и сегодняшняя ситуация – это не то, что было пять лет назад. Все знают, какие меры предпринимаются и сколько предотвращается различных нехороших событий. Это надо учитывать и спокойно работать», - заявил глава Ярославской области.
По словам губернатора, в области нет отторжения к фестивалям как к популярному музыкальному формату, более того, уже уже активно работает новая фестивальная площадка рядом с Переславлем-Залесским. В июне туда приезжали звезды панк-рока, а в августе пройдет фестиваль «Лётчик», хедайнерами которого будут группы «Комната культуры» и «Комбинация». Главная «фишка» этого фестиваля - полеты на воздушных шарах.
«Новая фестивальная площадка расположена на территории парк-отеля «Джао ДаЧа», недалеко от озера Плещеево и Переславля-Залесского. Там огромнейшие поля, на них собирается большое количество людей, там есть вся инфраструктура: и гостиницы, и рестораны. Там постоянно проходят и концерты, и фестивали, и праздник поля мы там сейчас собираемся сделать. Фанаты рок-музыки приезжают к нам из Москвы и Санкт-Петербурга», - отметил губернатор.
ВИЗИТКИ РЕГИОНА: ОТ БАШМЕТА ДО БАБКИНОЙ
При этом Михаил Евраев подчеркнул, что музыкальными визитками Ярославской области являются фестивали классической музыки, Юрий Башмет и Надежда Бабкина.
«Один из ключевых - это фестиваль Юрия Башмета, он у нас постоянно проводится и является не просто фестивалем, а действительно одной из визитных карточек Ярославской области. Это событие, которое собирает каждый год большое количество людей. Обычно он проходит около 10 дней в начале мая, причем не только по Ярославлю, но и по разным районам области. В районах аншлаги огромнейшие, да и в Ярославле тоже. Плюс мы начали делать с Юрием Абрамовичем проект "Большой концерт", когда мы ставим огромную сцену прямо на Советской площади. Большие экраны, зрительный зал на несколько тысяч человек - прямо под открытым небом, это потрясающе красиво. Недавно мы делали театральную неделю, и каждый вечер выступали звезды – не только Башмет, но и Валерий Гергиев, и многие другие. Ну и, конечно, Надежда Бабкина – это наш постоянный тренд. Надежда Георгиевна постоянно у нас в регионе, она очень популярна, на ее выступления собирается огромное количество людей. Много мероприятий и звезд в рамках Пасхального фестиваля, который мы принимаем каждый год. Осенью проходит "Коган-фестиваль", собирающий лучших скрипачей. Кроме того, год назад у нас появилась первая в стране и единственная школа про производству скрипок. Это не завод, а ручная работа, их будут делать вручную под руководством великих мастеров. У нас также проходят фестиваль "Джаз над Волгой", "Преображение" и многие другие», - рассказал губернатор Ярославской области.
ДВОРЦЫ И СТАДИОНЫ: ОТ «ЛОКОМОТИВА» ДО «ШИННИКА»
В мае 2025 года на разных площадках Ярославля выступали Гарик Сукачев и группа The Hatters, а Баста собрал в прошлом году ледовый дворец «Арена-2000. Локомотив», вмещающий более 8 тысяч зрителей. Михаил Евраев сообщил, что в ближайшее время откроется еще одна арена, а через несколько лет - и стадион «Шинник», который будет готов принять рок-музыкантов.
«В ближайшее время у нас будет открыта новая суперсовременная волейбольная арена на 5 тысяч зрителей, которая будет задействована и под концерты, и под музыкальные шоу. Цена вопроса – 8 млрд рублей. Кроме того, мы планируем открыть 15-тысячный футбольный стадион «Шинник», но над этим надо поработать несколько лет. Когда мы создаем такие площадки, мы готовим их и под спорт, и под фестивали, в том числе и музыкальные. В целом у нас много открытых и закрытых площадок, куда приезжают большие артисты. Это не только Ярославль, но и многие другие города области. Например, в Рыбинске проходят потрясающие мероприятия, это одна из жемчужин области. Знаете, если в Черноземье вы палку втыкаете и там дерево вырастает, то в Ярославской области вы делаете любой культурный проект, и он будет гарантированно успешен»», - заключил собеседник НСН.
Михаил Евраев ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о подробностях стартующего 5 июля в Ярославле XX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи», в рамках которого покажут более 150 фильмов из 43 стран.
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