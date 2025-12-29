Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище

Уточняется, что актриса была похоронена рядом с её мужем, советским и российским режиссёром, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Перед похоронами в Театре имени Пушкина, где Алентова служтла более 60 лет, прошла церемония прощания. На ней присутствовали глава Минкульта Ольга Любимова, глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, народные артисты Александр Панкратов-Чёрный, Александр Михайлов, Константин Хабенский, Евгений Миронов, Александр Олешко, Мария Аронова, Игорь Угольников и другие.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что единственной наследницей Алентовой будет её дочь Юлия Меньшова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

