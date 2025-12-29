Белоусов: ВС РФ ведут боевые действия с опережением планов
Для России в зоне СВО всё идёт по плану. Как сообщает RT, об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
«Очень динамично... С опережением темпов, которые планировались ещё даже изначально», - сказал он.
В ходе совещания по теме СВО министр также доложил президенту России Владимиру Путину, что в декабре темпы продвижения российских войск стали самыми быстрыми за год.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль российской армии в зоне проведения спецоперации за год перешло 334 населенных пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Радиоточка НСН» объявила новогодний виниловый марафон
- Половником не бьют: Каким предстанет Пьеро в новом «Буратино»
- «Добьем до миллиона»: В Госдуме рассказали о доплатах к материнскому капиталу
- Путин: Российские войска продвигаются к границе ДНР
- ВС РФ освободили более 940 кв. км в Сумской и Харьковской областях
- Российские войска вошли в Красный Лиман с нескольких направлений
- Путину доложили, что группировку ВСУ под Купянском уничтожат в январе-феврале
- Белоусов: ВС РФ ведут боевые действия с опережением планов
- Открытый космос: Что ждет ИИ-стартапы в будущем
- Путин заявил, что ВС РФ развивают наступление в сторону Запорожья
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru