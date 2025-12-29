Белоусов: ВС РФ ведут боевые действия с опережением планов

«Очень динамично... С опережением темпов, которые планировались ещё даже изначально», - сказал он.

В ходе совещания по теме СВО министр также доложил президенту России Владимиру Путину, что в декабре темпы продвижения российских войск стали самыми быстрыми за год.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль российской армии в зоне проведения спецоперации за год перешло 334 населенных пункта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».