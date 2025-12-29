Путин заявил, что ВС РФ развивают наступление в сторону Запорожья

Российские войска развивают наступление в сторону города Запорожья. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Есть чем порадовать»: Путин оценил темпы наступления ВС РФ

В ходе совещания по теме специальной военной операции он уточнил, что оборону противника прорвали российские бойцы из группировки «Восток».

Командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский, в свою очередь, должил главе государства, что соединения группировки находятся в 15 км от южной окраины города Запорожье.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила населённый пункт Косовцево в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

