Путин заявил, что ВС РФ развивают наступление в сторону Запорожья
Российские войска развивают наступление в сторону города Запорожья. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по теме специальной военной операции он уточнил, что оборону противника прорвали российские бойцы из группировки «Восток».
Командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский, в свою очередь, должил главе государства, что соединения группировки находятся в 15 км от южной окраины города Запорожье.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила населённый пункт Косовцево в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
