Путин заявил, что ВС РФ развивают наступление в сторону Запорожья

В ходе совещания по теме специальной военной операции он уточнил, что оборону противника прорвали российские бойцы из группировки «Восток».

Командующий группировкой «Днепр» Михаил Теплинский, в свою очередь, должил главе государства, что соединения группировки находятся в 15 км от южной окраины города Запорожье.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что армия России освободила населённый пункт Косовцево в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».