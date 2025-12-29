Путину доложили, что группировку ВСУ под Купянском уничтожат в январе-феврале

Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Купянском будет уничтожена в январе–феврале. Как пишет RT, об этом заявил командующий группировкой «Запад» Евгений Кузовлев.

Герасимов: За год под контроль ВС РФ перешло 334 населенных пункта

В ходе совещания по теме СВО он должил президенту РФ Владимиру Путину, что ликвидация украинских подразделений, окружённых восточнее Купянска, проводится в соответствии с замыслом, который был утверждён Генштабом ВС РФ.

«Попытки противника помешать развитию ситуации в самом Купянске тоже, конечно, нужно решительно пресекать», - отметил в свою очередь глава государства.

Ранее Путин заявил, что Вооружённые силы развивают наступление в сторону Запорожья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияУкраинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры