Продажа билетов «по паспорту» отпугнет зрителя и создаст очереди «на входе»
Театральный критик Владимир Кантор объяснил НСН, почему считает ненужным введение персонализированной продажи билетов в театры.
Тотальное введение продажи билетов в театры по паспорту – избыточная мера, заявил НСН в комментарии театральный критик Владимир Кантор.
Минкультуры «с интересом приглядывается к московскому опыту продажи билетов «по паспорту», однако вводить повсеместно такую систему пока не планирует, заявила глава ведомства Ольга Любимова в интервью «Известиям». По её оценке, такая мера оправдана для борьбы с перекупщиками и очередями, чтобы бабушки не дрались «с какими-то дяденьками в спортивных костюмах», как раньше. Однако именные билеты нужны только там, где спрос значительно превышает предложение. Решение будут принимать сами театры, заверила Любимова. По словам Кантора, в плане очередей данная мера уже неактуальна.
«Смысл введения покупки билетов по паспортам я не очень понимаю. История с очередями, например, это уже прошлое, по крайней мере, пока работает интернет. Сейчас билеты можно купить через сайты, тут нет никаких очередей. Когда мы говорим о крупных городах, то выбор театров очень широкий, просто море - если не получилось купить билет на один спектакль, можно приобрести на другой», - отметил собеседник НСН.
Театральный критик также считает, что введение идентификации личности при покупке билетов уменьшит спрос на спектакли и доставит дополнительные неудобства зрителю.
«Что касается перекупщиков или какой-то безопасности, можно взять пример введения Fan ID для матчей Российской премьер-лиги по футболу. Насколько мне известно, этот паспорт болельщика сильно сократил количество посещений футбольных матчей в Петербурге. Пока люди оформят, пока они придут к этому решению, потому что и так нам нужно очень много всего оформлять постоянно. Это просто уменьшит спрос, усложнит сам процесс попадания на спектакль. Как раз паспорта или идентификация через «Госуслуги» и создадут очереди, потому что сначала охранник проверит, потом билетер сверит. Абсолютно ненужная мера с точки зрения потребителя», - подчеркнул эксперт.
Он также обозначил две причины дефицита билетов в театры на примере Петербурга.
«В большинстве случаев повышенный спрос наблюдается на спектакли в театрах с небольшим залом на 100-200 мест, куда сложно попасть именно в силу размера. Если говорить о больших площадках, таких как Мариинский, Александринка, БДТ, то это либо какие-то модные вещи, на которые создается ажиотаж в силу участия звезд, либо это сезонная история, как «Щелкунчик». Трудно попасть на спектакль «Холопы» и другие постановки Андрея Могучего в БДТ. Это модный режиссер, модное место, пиар, созданный театром. Ещё пример - «Вишневый сад» в постановке Льва Додина в Малом драмтеатре (Театре Европы) с участием Данилы Козловского, Елизаветы Боярской, Ксении Рапопорт», - заключил Владимир Кантор.
Продажу билетов по документам в театры и на концертные площадки Москвы ввели в рамках пилотного проекта с 15 марта 2025 года. Городские власти утверждают, что эта мера помогает повысить безопасность посещения культурных мероприятий, вытеснить с рынка перекупщиков и недобросовестные агентства. Они не могут массово скупать билеты на старте продаж, а затем перепродавать их по завышенной стоимости.
По данным сервиса Kassir. ru, продажи билетов на концерты в 2025 году выросли более чем на 50% в денежном выражении и на 23% — в натуральном. Промоутер, советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил это тем, что россияне ищут в концертах отдушину в непростых условиях нынешней жизни.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru