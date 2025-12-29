«Смысл введения покупки билетов по паспортам я не очень понимаю. История с очередями, например, это уже прошлое, по крайней мере, пока работает интернет. Сейчас билеты можно купить через сайты, тут нет никаких очередей. Когда мы говорим о крупных городах, то выбор театров очень широкий, просто море - если не получилось купить билет на один спектакль, можно приобрести на другой», - отметил собеседник НСН.

Театральный критик также считает, что введение идентификации личности при покупке билетов уменьшит спрос на спектакли и доставит дополнительные неудобства зрителю.

«Что касается перекупщиков или какой-то безопасности, можно взять пример введения Fan ID для матчей Российской премьер-лиги по футболу. Насколько мне известно, этот паспорт болельщика сильно сократил количество посещений футбольных матчей в Петербурге. Пока люди оформят, пока они придут к этому решению, потому что и так нам нужно очень много всего оформлять постоянно. Это просто уменьшит спрос, усложнит сам процесс попадания на спектакль. Как раз паспорта или идентификация через «Госуслуги» и создадут очереди, потому что сначала охранник проверит, потом билетер сверит. Абсолютно ненужная мера с точки зрения потребителя», - подчеркнул эксперт.