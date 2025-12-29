«Переодевались оркестром!»: Бутман и Бегунов о перевоплощении в Деда Мороза

Владимир Бегунов заявил НСН, что сам никогда не облачался в костюм новогоднего волшебника, а вот Игорь Бутман раскрыл, что был в компании 18 Дедов Морозов.

Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов признался НСН, что в детстве верил в Деда Мороза, а в Новый год дети выходят на первый план.

Все хотят походить на Деда Мороза, но не всем это удается, заявил в Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в преддверии Нового года наделяет волшебной силой своих помощников, которых люди потом видят в своих уголках, домах, городах. «Но потом ребята мне такие стихи рассказывают: "Ну какой-то странный дед, в шубу мамину одет, а глаза его такие, как у папы, голубые"», - заявил он. Бутман раскрыл, что сам никогда не примерял на себя костюм новогоднего волшебника.

Депутат Толмачев объяснил, как помочь детям пережить «развенчание» Деда Мороза

«Конечно верил! Это было время утренников, когда все около елки бегали в форме зайчиков. В Деда Мороза сам не наряжался, но всякие конкурсы мы устраивали. Новый год - это же праздник для детей. То есть взрослые как придаток, они просто наполняют холодильники, чтобы достойно встретить праздник. А по большей части ожидание Деда Мороза - это детская радость, детская вера. Ну и когда смотришь на это, глазешки блестят, красота! Самый такой позитивный праздник, который ни к чему не обязывает, и люди его празднуют так, как умеют, как нравится, как от родителей привилось. Это вечное ожидание, радость и надежда», - поделился музыкант.

А вот народный артист России, саксофонист Игорь Бутман признался НСН, что наряжался в Деда Мороза и не один, а целым оркестром.

«В детстве моем, конечно, у нас кто-то наряжался (в Деда Мороза. – Прим. НСН), приносил игрушки. Все ждали и верили в него, он же есть! Как можно не верить? Мы сами переодевались в Дедов Морозов на всяких новогодних выступлениях, надевали ватные бороды, когда играли оркестром. У нас было 18 Дедов Морозов!», - поделился он.

Ранее психолог Александра Миллер рассказала, как не нанести травму ребенку, если тот разоблачил в Деде Морозе родителя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

