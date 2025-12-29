«Конечно верил! Это было время утренников, когда все около елки бегали в форме зайчиков. В Деда Мороза сам не наряжался, но всякие конкурсы мы устраивали. Новый год - это же праздник для детей. То есть взрослые как придаток, они просто наполняют холодильники, чтобы достойно встретить праздник. А по большей части ожидание Деда Мороза - это детская радость, детская вера. Ну и когда смотришь на это, глазешки блестят, красота! Самый такой позитивный праздник, который ни к чему не обязывает, и люди его празднуют так, как умеют, как нравится, как от родителей привилось. Это вечное ожидание, радость и надежда», - поделился музыкант.

А вот народный артист России, саксофонист Игорь Бутман признался НСН, что наряжался в Деда Мороза и не один, а целым оркестром.

«В детстве моем, конечно, у нас кто-то наряжался (в Деда Мороза. – Прим. НСН), приносил игрушки. Все ждали и верили в него, он же есть! Как можно не верить? Мы сами переодевались в Дедов Морозов на всяких новогодних выступлениях, надевали ватные бороды, когда играли оркестром. У нас было 18 Дедов Морозов!», - поделился он.

