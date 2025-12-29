«Переодевались оркестром!»: Бутман и Бегунов о перевоплощении в Деда Мороза
Владимир Бегунов заявил НСН, что сам никогда не облачался в костюм новогоднего волшебника, а вот Игорь Бутман раскрыл, что был в компании 18 Дедов Морозов.
Гитарист группы «Чайф» Владимир Бегунов признался НСН, что в детстве верил в Деда Мороза, а в Новый год дети выходят на первый план.
Все хотят походить на Деда Мороза, но не всем это удается, заявил в Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в преддверии Нового года наделяет волшебной силой своих помощников, которых люди потом видят в своих уголках, домах, городах. «Но потом ребята мне такие стихи рассказывают: "Ну какой-то странный дед, в шубу мамину одет, а глаза его такие, как у папы, голубые"», - заявил он. Бутман раскрыл, что сам никогда не примерял на себя костюм новогоднего волшебника.
«Конечно верил! Это было время утренников, когда все около елки бегали в форме зайчиков. В Деда Мороза сам не наряжался, но всякие конкурсы мы устраивали. Новый год - это же праздник для детей. То есть взрослые как придаток, они просто наполняют холодильники, чтобы достойно встретить праздник. А по большей части ожидание Деда Мороза - это детская радость, детская вера. Ну и когда смотришь на это, глазешки блестят, красота! Самый такой позитивный праздник, который ни к чему не обязывает, и люди его празднуют так, как умеют, как нравится, как от родителей привилось. Это вечное ожидание, радость и надежда», - поделился музыкант.
А вот народный артист России, саксофонист Игорь Бутман признался НСН, что наряжался в Деда Мороза и не один, а целым оркестром.
«В детстве моем, конечно, у нас кто-то наряжался (в Деда Мороза. – Прим. НСН), приносил игрушки. Все ждали и верили в него, он же есть! Как можно не верить? Мы сами переодевались в Дедов Морозов на всяких новогодних выступлениях, надевали ватные бороды, когда играли оркестром. У нас было 18 Дедов Морозов!», - поделился он.
Ранее психолог Александра Миллер рассказала, как не нанести травму ребенку, если тот разоблачил в Деде Морозе родителя, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
