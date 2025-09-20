Певица от США VASSY не смогла выступить в финале «Интервидения»

По независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица VASSY (гражданка США и Австралии) не смогла выступить в финальном шоу конкурса «Интервидение», сообщили организаторы конкурса.

Сегодня, 20 сентября, правительство Австралии направило в её адрес официальную ноту. Организаторы выразили сожаление в связи с невозможностью выступления артистки, при этом подчёркивая, что США остаются полноправными участниками «Интервидения».

Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»

Ранее стало известно, что американский певец Брэндон Ховард, который должен был представить США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», не сможет приехать в Москву по «семейным обстоятельствам». Об этом он рассказал в своём видеообращении.

Чтобы никто не «сливался» с музыкального конкурса «Интервидение-2025», как этот сделал представитель от США Брэндон Ховард, организаторы конкурса изначально должны были сделать сумму призового фонда размером один миллион долларов, тогда все бы приползли на коленях. Таким мнением в беседе с НСН поделился музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Интервидение» проходит 20 сентября в Москве. Россию представит певец Шаман. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.

