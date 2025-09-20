Россия войдет в тройку лидеров на «Интервидении», заявила певица Клава Кока, которая стала культурным послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», передает корреспондент НСН с красной дорожки мероприятия.

«Я, конечно, переживаю, во-первых, за Шамана. Во-вторых, я тоже сегодня выхожу на сцену – небольшой эксклюзив для вас. В день, когда была жеребьевка, мне приснился Китай. Я не знаю, что это значит, но я смотрела выступление Китая, это очень зрелищный номер. На репетиции это было очень сильно. Конечно, мы болеем за нас. Я думаю, что в топ-три мы точно войдем. Песня очень красивая, номер сильный, голос Ярика может считаться голосом народа», - рассказала она.

Она также призналась, что выступать на «Интервидении» в качестве участника не хотела бы.

«В моей жизни уже было большое количество конкурсов, сейчас мне нравится быть посредником между участниками и зрителями. Моя роль – поддерживать всех, общаться, соединять, быть неким талисманом. Даю участникам творческие советы, к каждому участнику свой подход. Я могу рассказывать про нашу культуру, делиться этим. Это очень важно», - добавила она.

«Интервидение» проходит 20 сентября в Москве. Россию представит певец Шаман. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.

