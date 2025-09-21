Победитель «Интервидения» хочет доучить русский и написать на нем песню
21 сентября 202505:33
Победитель конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук заявил, что хотел бы написать песню на русском языке, сообщает ТАСС.
С этой целью он хочет доучить русский язык. Кроме того, артист не исключил коллаборацию с русскими артистами.
Дык Фук также высказался о певце Шаман, который представлял Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушков: Урегулирование на Украине возможно только с согласия Москвы
- СМИ: США уступают в лунной гонке Китаю из-за задержек SpaceX
- Победитель «Интервидения» хочет доучить русский и написать на нем песню
- СБУ объявила в розыск зампредседателя правительства РФ Патрушева
- Предложено увеличить штраф за курение и распитие алкоголя в подъездах
- Зеленский ввел санкции против Мизулиной
- СМИ: В Дербенте горит многоэтажный жилой дом
- Медведева призвала ISU и МОК снять ограничения в отношении российских спортсменов
- Завершены работы на месте обрушения в московской школе
- Стало известно, кого коснется октябрьская индексация зарплат
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru