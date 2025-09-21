Победитель «Интервидения» хочет доучить русский и написать на нем песню

Победитель конкурса «Интервидение», вьетнамский певец Дык Фук заявил, что хотел бы написать песню на русском языке, сообщает ТАСС.

Лавров: Россия не гонится за политическим эффектом «Интервидения»

С этой целью он хочет доучить русский язык. Кроме того, артист не исключил коллаборацию с русскими артистами.

Дык Фук также высказался о певце Шаман, который представлял Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
