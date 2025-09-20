Матвиенко объяснил, в чем «Интервидение» лучше «Евровидения»

Совокупная аудитория зрителей «Интервидения» составляет четыре-пять миллиардов, заявил НСН Игорь Матвиенко.

После «Евровидения» песни не уходят в народ, а «Интервидение» станет местом рождения хитов, заявил корреспонденту НСН народный артист и продюсер Игорь Матвиенко, который вошел в состав жюри «Интервидения».

«Могу сказать, что «Евровидение» и «Интервидение» - это абсолютно разные направления. «Евровидение» очень унифицировано, они даже создали свой стиль - эстрадный бурлеск. Он не запоминается, очень мало песен с «Евровидения» уходит потом в народ. Кстати, с нашего конкурса, я думаю, несколько песен уйдут в народ. У нас совокупная аудитория зрителей по всему миру - 4-5 миллиардов, это уже о многом говорит. К примеру, представитель ОАЭ очень хорошую песню спел. Сегодня будет премьера, эта песня в арабских странах скорее всего станет хитом», - рассказал он.

«Интервидение» проходит 20 сентября в Москве. Россию представит певец Шаман. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.

