Говоря о том, есть ли шанс, что «Интервидение» в будущем будет развиваться и проходить в других странах, собеседник НСН выразил надежду, что конкурс будут проводить каждый год.

«Я думаю, в этом и есть главный смысл, я надеюсь, что конкурс будет проводиться ежегодно. Не знаю, где я буду в следующем году, но надеюсь, что снова приму участие в «Интервидении». Думаю, что в следующем году оно может пройти в стране победителя», - отметил он.

По его словам, главная фишка конкурса – возможность насладиться музыкой разных народов мира.

«"Интервидение" – это новый конкурс, там примут участие как минимум 22 страны, разные культуры. Я очень счастлив сегодня находиться в России, это мой первый визит сюда. И для меня большое удовольствие быть в кругу моих друзей – членов жюри. «Интервидение» интересно с той точки зрения, что здесь можно услышать разную музыку, стиль, разные культуры», - рассказал он.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил НСН, что сегодня репутация России в мире неоднозначна, к тому же конкурс «Интервидение» совсем новый для Запада, поэтому не стоит винить организаторов за то, что участник от США Брэндон Ховард «отвалился».

