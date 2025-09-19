Член жюри «Интервидения» от ОАЭ назвал своих фаворитов конкурса
Джасм Мохаммед Хайдар заявил корреспонденту НСН, что для участника Эмиратов конкурс будет непростым и отметил, что ему запомнилось выступление Мадагаскара.
Специалист по музыкальному искусству в Министерстве культуры Объединенных Арабских Эмиратов Джасм Мохаммед Хайдар в беседе с корреспондентом НСН выразил надежду, что международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» станет ежегодным и отметил, что был в восторге от номеров Мадагаскара и Узбекистана.
«Я думаю, конкурс будет хороший. Очень сложно выбирать между всеми этими исполнителями и музыкальными группами. Но, конечно, надеюсь, победят Эмираты, потому что это моя страна. Это будет для нашего участника непростое испытание. Не помню точно, кто мне понравился, но там два или три исполнителя, у которых очень хорошие выступления. Тяжело вспомнить, 22 страны! Мне нравится Куба, Узбекистан. У Мадагаскара красивый номер. Все они хороши», -подытожил он.
Говоря о том, есть ли шанс, что «Интервидение» в будущем будет развиваться и проходить в других странах, собеседник НСН выразил надежду, что конкурс будут проводить каждый год.
«Я думаю, в этом и есть главный смысл, я надеюсь, что конкурс будет проводиться ежегодно. Не знаю, где я буду в следующем году, но надеюсь, что снова приму участие в «Интервидении». Думаю, что в следующем году оно может пройти в стране победителя», - отметил он.
По его словам, главная фишка конкурса – возможность насладиться музыкой разных народов мира.
«"Интервидение" – это новый конкурс, там примут участие как минимум 22 страны, разные культуры. Я очень счастлив сегодня находиться в России, это мой первый визит сюда. И для меня большое удовольствие быть в кругу моих друзей – членов жюри. «Интервидение» интересно с той точки зрения, что здесь можно услышать разную музыку, стиль, разные культуры», - рассказал он.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил НСН, что сегодня репутация России в мире неоднозначна, к тому же конкурс «Интервидение» совсем новый для Запада, поэтому не стоит винить организаторов за то, что участник от США Брэндон Ховард «отвалился».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От «Тани» до «Белой гвардии»: Что ждет москвичей в новом театральном сезоне
- Немецкий политолог обвинил Мерца в выводе бюджета за рубеж
- Автовладельцам раскрыли, какие Geely попадают под отзывную кампанию
- Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza
- «Для бедных вкусом»: Продюсер REFLEX рассказал, что TikTok сделал из музыканта чучело
- Военблогера Романа Алехина признали иноагентом
- Драгунский рассказал, от чего на самом деле должна защищать цензура
- Дамоклов меч и вакханалия: В Союзе потребителей поддержали ужесточение мер за просрочку
- Минстрой призвали отказаться от создания ведомства ЖКХ
- Россиянка Аделия Петросян выиграла короткую программу отбора на Олимпиаду-2026
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru