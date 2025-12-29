Песков: Москва согласна с оценкой Трампа о приближении мира на Украине

«Конечно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Также он отметил, что Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей.

Ранее Песков заявил, что президенты РФ и США проведут ещё одну телефонную беседу в ближайшее время, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».