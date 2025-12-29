Любимова: В 2025 году российские кинотеатры посетили 116 млн зрителей

Кинотеатры России в 2025 году посетили около 116 млн человек. Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова в беседе с РИА Новости.

«Кинотеатры в этом году посетили порядка 116 миллионов зрителей», - отметила глава Минкульта.

При этом сеансы отечественных фильмов посетили свыше 91 млн человек - 79% от совокупной посещаемости кинозалов.

По прогнозам Минкульта, в следующем году аудитория российского кино вырастет на 10 млн человек. Общий объем рынка кинопроката по итогам уходящего года составит 50 млрд рублей.

Ранее Любимова сообщила, что в 2026 году Фонду кино выделят более 10 млрд рублей из бюджета на поддержку отечественных фильмов.

