Песков: Путин и Трамп не обсуждали перемирие на 7 января
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали вопрос о перемирии в зоне боевых действий на Украине 7 января. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Накануне лидеры РФ и США провели телефонный разговор, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Представитель Кремля ответил отрицательно на вопрос об обсуждении политиками рождественского перемирия. Вместе с тем Песков сообщил, что президенты двух стран проведут еще одну телефонную беседу в ближайшее время.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Путин согласился с предложением Трампа работать над урегулированием ситуации на Украине в рамках двух специальных рабочих групп, напоминает «Свободная пресса».
