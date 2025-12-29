С зарплатой выше на 30%: Россиянам рассказали, как правильно менять работу
Водители и продавцы сегодня могут сменить работу буквально за один день из-за дефицита кадров, заявил НСН Алексей Захаров.
Россияне сегодня готовы переходить на новую работу, если зарплата больше на 25-30%, дефицитный рынок труда позволяет осуществить переход в любое время года, заявил НСН президент и основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.
По словам директора hh.ru по исследованиям Марии Игнатовой, самым благоприятным периодом для поиска прибыльных вакансий традиционно считается осень — с сентября по ноябрь. Именно на это время приходится пик активности найма и рост зарплатных предложений, пишут «Известия». Захаров уверен, что в любой месяц можно найти выгодное предложение.
«У нас давно это все не работает, абсолютно нет разницы, когда менять работу. Это работало в пик сезона, но это все прошло с тех пор, как безработица стало нулевой. Люди готовы переходить на новую работу, если зарплата больше на 25-30%. Пока рынок не перестанет быть рынком соискателя, количество людей уменьшается, демографическая ситуация такова, эта проблема никуда не денется от нас. По всем прогнозам, в России через 50 лет будет жить в два раза меньше людей, чем сейчас. Это условно, но для понимания цифр. Поэтому кадровый дефицит теперь с нами навсегда», - отметил он.
По его словам, водители и продавцы сегодня могут сменить работу за один день из-за дефицита кадров.
«Поэтому идти менять работу можно хоть в выходной, пережидать ничего не нужно, для соискателя сейчас абсолютно спокойная ситуация. Заходишь на сервис, через два дня уже есть предложения и можно выходить. Конечно, если вы претендуете на более высокую зарплату и более «сложную» профессию, цикл поиска дольше, в таком случае люди сами дольше выбирают. Для обычного водителя или продавца этот процесс занимает день максимум», - рассказал собеседник НСН.
Крупная промышленность, стройка, логистика, рабочие и инженерные специальности получат прибавку к зарплате в районе 15%, а высокотехнологичные и оборонные производства – до 20%, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
