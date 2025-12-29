Художник Сафронов назвал главные культурные события 2025 года
Никас Сафронов в интервью НСН похвалил культурное импортозамещение, осудил «голые вечеринки» и вспомнил портрет, за который ему не заплатили.
Народный художник РФ, академик Российской Академии художеств, Никас Сафронов в беседе с НСН среди знаковых личных событий 2025 года, которые стали и важнейшими культурными событиями России, назвал вручение портрета его авторства главе США Дональду Трампу и благословение от папы римского, а также напомнил об утверждении в РФ кинопремии «Бриллиантовая бабочка» и создании российского аналога «Евровидения».
«В феврале у меня была встреча с папой римским, а это не только мое личное событие, но и событие для всей России. Он, больной, никого не принимает, а меня последнего принял и благословил на выставки по всему миру. Это осветило все мировое пространство. Скоро, кстати, у меня состоится выставка в Индии: в Дели и в Мумбаи. Также событие мирового масштаба — это то, что мой портрет Трампа со шрамом передали Трампу. Портрет психологический, где он раненый, но поднимает флаг и стоит на фоне Нью-Йорка. И это осветил весь мир – посмотрели 3,5 млрд человек. Более того, за это никто не заплатил, хотя меня упрекали, что это взятка. Но зато Трамп и его администрация поняли, что у нас нет внутренней ненависти к американцам, что мы открыты к диалогу. Это был хороший человеческий жест, который дал нашей стране какую-то объективность», - рассказал Сафронов.
Что касается важнейших культурных событий внутри России, Сафронов выделил утверждение новой евразийской кинопремии, проведение первого музыкального конкурса «Интервидение» и даже своего аналога Олимпийских игр.
«Во-первых, появилась новая кинопремия «Бриллиантовая бабочка» вместо всех остальных предвзятых и политических кинопремий. Потому что тот фильм, которому дали «Оскар», его не стоит - он с уничижением о русских. Во-вторых, вместо «Евровидения» возникло «Интервидение». Происходят выступления, независимые от мира. Также прошел форум ПМЭФ-2025, где выставлялись мои картины, и это произвело хорошее впечатление на приглашенных. Потом вместо Олимпийских игр у нас появились Игры БРИКС», - поделился он.
Помимо прочего, художник рассказал, что и в качестве зрителя и слушателя ему запомнились некоторые культурные мероприятия, на которых он побывал. При этом Сафронов с сожалением заметил, что опыт «голой вечеринки» ничему не научил российских звезд.
«Я видел концерт Бориса Эйфмана в Большом театре. Для меня это было событие. У него была необычная постановка «Преступление и наказание». Потом я посмотрел в интернете, что оказывается до сих пор продолжаются «голые вечеринки», что мне кажется странным. Уже один опыт был, но все равно люди, несмотря на непростые времена, продолжают жить, как жили. Я не говорю, что нужно лишать себя всех благ, но одно дело сходить посмотреть балет «Лебединое озеро» или послушать Нетребко, Монсеррат Кабалье, посмотреть хорошее патриотическое кино – да, почему нет. Вот я, например, в октябре посмотрел «Авиатора» Егора Кончаловского. Это тоже событие – хорошие актеры, игра», - рассказал он.
Иммерсивная выставка Сафронова под названием Dream Vision проходила с 7 по 21 декабря в национальной Академии искусств Lalit Kala Akademi в Нью‑Дели, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Художник Сафронов назвал главные культурные события 2025 года
- Страховка и обратный билет: Как избежать проблем при въезде в Таиланд
- В Перу из-за землетрясения пострадали по меньшей мере 25 человек
- Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
- Экс-депутат Рады назвал «бредом» идею референдума для заключения сделки с Россией
- ЦБ: Доля безналичных платежей в РФ к 2030 году превысит 90%
- На Кубани обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия
- «Войны бардов и вселенская беда»: Как 2025-й год ударил по музыкальным фестивалям
- Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида народа СССР
- В Новгородской области за два часа уничтожили 23 дрона ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru