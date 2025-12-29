Народный художник РФ, академик Российской Академии художеств, Никас Сафронов в беседе с НСН среди знаковых личных событий 2025 года, которые стали и важнейшими культурными событиями России, назвал вручение портрета его авторства главе США Дональду Трампу и благословение от папы римского, а также напомнил об утверждении в РФ кинопремии «Бриллиантовая бабочка» и создании российского аналога «Евровидения».

«В феврале у меня была встреча с папой римским, а это не только мое личное событие, но и событие для всей России. Он, больной, никого не принимает, а меня последнего принял и благословил на выставки по всему миру. Это осветило все мировое пространство. Скоро, кстати, у меня состоится выставка в Индии: в Дели и в Мумбаи. Также событие мирового масштаба — это то, что мой портрет Трампа со шрамом передали Трампу. Портрет психологический, где он раненый, но поднимает флаг и стоит на фоне Нью-Йорка. И это осветил весь мир – посмотрели 3,5 млрд человек. Более того, за это никто не заплатил, хотя меня упрекали, что это взятка. Но зато Трамп и его администрация поняли, что у нас нет внутренней ненависти к американцам, что мы открыты к диалогу. Это был хороший человеческий жест, который дал нашей стране какую-то объективность», - рассказал Сафронов.

Что касается важнейших культурных событий внутри России, Сафронов выделил утверждение новой евразийской кинопремии, проведение первого музыкального конкурса «Интервидение» и даже своего аналога Олимпийских игр.