Армия России освободила населенный пункт Диброва
29 декабря 202512:26
Вооруженные силы России освободили села Диброва Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в заявлении Минобороны.
Территорию взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад».
«Подразделения... активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее армия России освободила населенный пункт Родинское, пишет «Свободная пресса».
