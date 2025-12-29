Армия России освободила населенный пункт Диброва

Вооруженные силы России освободили села Диброва Донецкой Народной Республики. Об этом говорится в заявлении Минобороны.

Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова

Территорию взяли под контроль бойцы группировки войск «Запад».

«Подразделения... активными действиями завершили освобождение населенного пункта Диброва», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее армия России освободила населенный пункт Родинское, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости
