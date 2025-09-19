Певец, участник группы Gorky Park Александр Маршал рассказал НСН, что причина, по которой американский представитель Брэндон Ховард «сбежал» с музыкального конкурса «Интервидение-2025» в том, что он просто испугался российского исполнителя Шаман (Ярослав Дронов).

Ранее стало известно, американский певец Брэндон Ховард, который должен был представить США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», не сможет приехать в Москву по «семейным обстоятельствам». Об этом он рассказал в своём видеообращении. Вместо него США на конкурсе представит мировая звезда танцевальной музыки австралийского происхождения VASSY. Маршал пошутил, что всему виной Шаман.