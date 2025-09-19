Испугался Шамана! Маршал объяснил побег американского певца с «Интервидения»
Александр Маршал заявил НСН, что певец Ярослав Дронов спугнул американца Брэндона Ховарда.
Певец, участник группы Gorky Park Александр Маршал рассказал НСН, что причина, по которой американский представитель Брэндон Ховард «сбежал» с музыкального конкурса «Интервидение-2025» в том, что он просто испугался российского исполнителя Шаман (Ярослав Дронов).
Ранее стало известно, американский певец Брэндон Ховард, который должен был представить США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», не сможет приехать в Москву по «семейным обстоятельствам». Об этом он рассказал в своём видеообращении. Вместо него США на конкурсе представит мировая звезда танцевальной музыки австралийского происхождения VASSY. Маршал пошутил, что всему виной Шаман.
«Кого я считаю фаворитом «Интервидения»? Конечно, Ярослава Дронова. Он представляет нашу родину, будем за него болеть. Брэндон Ховард увидел Дронова и понял, что бесполезно, чего там уже пытаться. Что касается австралийской певицы, которая его заменит, я не слышал, как она поет, но думаю, что там ничего особенного», - сыронизировал он.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН призвал не судить строго организаторов «Интервидения» за то, что Ховард «сорвался с крючка», так как Запад сейчас относится к РФ с предубеждением.
