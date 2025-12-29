Экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках на 80 млн рублей

Бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова задержали за получение взяток на общую сумму не менее 80 млн рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Егоров... систематически получал взятки в виде денежных средств от предпринимателей Тамбовской области за общее покровительство коммерческой деятельности предприятий, а также за способствование продвижению на государственной службе», - отметили в ведомстве.

Задержаны также посредники Егорова в противоправной деятельности Александр Соломатин и Сергей Аганов. По решению суда они заключены под стражу.

Как сообщили в Следственном комитете, правоохранители завершили следственные действия в отношении Егорова и его соучастников. Они обвиняются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. По данным СК, в 2022-2024 годах экс-губернатор получил не менее 84 млн рублей взяток от гендиректора АО «Газпром газораспределение Тамбов» и ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романа Стефанова за общее покровительство по службе.

У Егорова и его родственников арестовали имущество на сумму свыше 130 млн рублей, пишет 360.ru.

Максим Егоров занимал пост главы Тамбовской области в 2022-2024 годы.

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новост / Рамиль Ситдиков
