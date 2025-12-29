Фонд кино получит 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов

Фонду кино в следующем году выделят более 10 млрд рублей из бюджета на поддержку отечественных фильмов. Об этом рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Объем субсидий… составит 10,4 миллиарда рублей для Фонда кино и 3,8 миллиарда рублей – для Минкультуры России», - сообщила глава Минкульта.

Как отметила Любимова, в 2026 году аудитория российских фильмов должна увеличиться на 10 млн человек.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минкульт предложил ввести госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства.

