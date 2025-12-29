Фонд кино получит 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов
Фонду кино в следующем году выделят более 10 млрд рублей из бюджета на поддержку отечественных фильмов. Об этом рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
«Объем субсидий… составит 10,4 миллиарда рублей для Фонда кино и 3,8 миллиарда рублей – для Минкультуры России», - сообщила глава Минкульта.
Как отметила Любимова, в 2026 году аудитория российских фильмов должна увеличиться на 10 млн человек.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что Минкульт предложил ввести госфинансирование анимационных проектов в размере 100% сметной стоимости их производства.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фонд кино получит 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов
- Художник Сафронов назвал главные культурные события 2025 года
- Экс-главу Тамбовской области арестовали по делу о взятках на 80 млн рублей
- Страховка и обратный билет: Как избежать проблем при въезде в Таиланд
- В Перу из-за землетрясения пострадали по меньшей мере 25 человек
- Фильм «Елки 12» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных
- Экс-депутат Рады назвал «бредом» идею референдума для заключения сделки с Россией
- ЦБ: Доля безналичных платежей в РФ к 2030 году превысит 90%
- На Кубани обломки БПЛА упали на территории промышленного предприятия
- «Войны бардов и вселенская беда»: Как 2025-й год ударил по музыкальным фестивалям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru