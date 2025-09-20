Для «Интервидения» участники приготовили очень сложные и интересные номера, выбирать победителя будет непросто, заявила заслуженная артистка России Пелагея, которая стала культурным послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», передает корреспондент НСН с красной дорожки мероприятия.

«Я думаю, что очень сложно будет оценивать, как можно сравнивать? Каждый участник по-своему интересный, прекрасный. Очень мне нравится участник от Китая, очень сложная и красивая история у него. Вчера я также насладилась бразильским номером. Артисты шикарные просто! Очень мне нравится Узбекистан, прекрасный, талантливейший номер. А наш вообще летает, у Ярослава очень сложный номер, физически даже. Я очень буду за него болеть», - отметила она.

Китай в конкурсе будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.

Бразилию представляет семейный дуэт Таис Надер и Лусиану Калазанс. Детали своего выступления артисты пока держат в секрете, но уверяют, что зрителей ждёт яркое и самобытное шоу. По их словам, номер обязательно будет «бразильским» — с национальным колоритом и темпераментом, который они привезли с собой в Москву.

