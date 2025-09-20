Пелагея назвала своих фаворитов на «Интервидении»
Заслуженная артистка России Пелагея заявила НСН, что Шаман представит сложный номер на конкурсе и будет «летать».
Для «Интервидения» участники приготовили очень сложные и интересные номера, выбирать победителя будет непросто, заявила заслуженная артистка России Пелагея, которая стала культурным послом международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», передает корреспондент НСН с красной дорожки мероприятия.
«Я думаю, что очень сложно будет оценивать, как можно сравнивать? Каждый участник по-своему интересный, прекрасный. Очень мне нравится участник от Китая, очень сложная и красивая история у него. Вчера я также насладилась бразильским номером. Артисты шикарные просто! Очень мне нравится Узбекистан, прекрасный, талантливейший номер. А наш вообще летает, у Ярослава очень сложный номер, физически даже. Я очень буду за него болеть», - отметила она.
Китай в конкурсе будет представлен исполнителем Ван Си. Он – выпускник Шэньянской консерватории, известен сочетанием строгой академической школы и сильной эмоциональной подачи. Визитной карточкой артиста стали мини-альбомы Unspoken, Temptation of Low C и Ode, которые подтверждают его статус одного из ведущих исполнителей Китая.
Бразилию представляет семейный дуэт Таис Надер и Лусиану Калазанс. Детали своего выступления артисты пока держат в секрете, но уверяют, что зрителей ждёт яркое и самобытное шоу. По их словам, номер обязательно будет «бразильским» — с национальным колоритом и темпераментом, который они привезли с собой в Москву.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин выделил деньги для Южной Осетии из личного фонда
- Клава Кока не захотела быть участником «Интервидения»
- Минтранс не поддержал введение платного проезда на всех дорогах
- Пелагея назвала своих фаворитов на «Интервидении»
- В Госдуме призвали ввести новые правила запуска отопления
- Тарасова назвала грандиозной победу Петросян в олимпийском отборе
- «Росавтодор» допустил внедрение платы за все дороги в России к 2030 году
- В России оказалось 63% женщин против 37% мужчин
- Матвиенко объяснил, в чем «Интервидение» лучше «Евровидения»
- В ФИПИ рассказали о распространенных ошибках в ЕГЭ по русскому языку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru