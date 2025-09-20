Шаман попросил жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе
Певец Шаман (Ярослав Дронов), представляющий Россию на «Интервидении», после своего музыкального номера попросил членов жюри не оценивать его выступление на конкурсе.
«Россия уже победила, пригласив в гости множество стран», отметил он.
По его словам, выступление вне конкура – это жест гостеприимства и широты русской души.
«Интервидение» проходит 20 сентября в Москве. Россию представит певец Шаман. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.
Участник из России Шаман вышел на сцену «Интервидения-2025» с песней «Прямо по сердцу» под номером девять.
