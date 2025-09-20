Народный артист и продюсер Игорь Матвиенко, который вошел в состав жюри «Интервидения», заявил, что будет оценивать участников по тому, как они показали культуру своей страны, его слова приводит корреспондент НСН.

«Я не могу озвучить, кто в фаворитах у жюри, потому что подписал соответствующую бумагу. Конечно, у меня есть фавориты, но я скажу о них через пять часов. По критериям оценки у конкурсного жюри абсолютная свобода. Каждый член жюри будет давать оценку на свое усмотрение. Были предложения оценивать, к примеру, интонацию исполнения, то есть попадание в ноты, или саму композицию. Потом все же решили, что каждый будет выставлять оценку на свое усмотрение. Я для себя выработал критерий, как буду оценивать конкурс. После просмотра генеральной репетиции понял, что моя мысль абсолютно правильная. Буду оценивать с позиции, как участник показал культуру своей страны в мелодике, одежде, самом номере. Должна быть представлена народность участника - для меня это самое важное», - рассказал он.

Он уверен, что Шаман войдет в пятерку лидеров.

«Я считаю, что Шаман попадет в пятерку лидеров. Он очень крутой, однако он не совсем “world music” в данном конкурсе, он более универсальный. Кстати, Шаман со своей песней идеально бы смотрелся на Евровидении. Сразу бы получил первое место», - добавил он.

«Интервидение» проходит 20 сентября в Москве. Россию представит певец Шаман. Денежное вознаграждение за победу на «Интервидении» составит 30 миллионов рублей. На «Live Арене» выступят артисты из 23 стран мира, включая Россию, Белоруссию, Китай, США, Казахстан, Кубу, ОАЭ и другие. Победителя определят члены Международного профессионального жюри.

Певец, участник группы Gorky Park Александр Маршал рассказал НСН, что причина, по которой американский представитель Брэндон Ховард «сбежал» с музыкального конкурса «Интервидение-2025» в том, что он просто испугался российского исполнителя Шаман (Ярослав Дронов).



