«Лужа» мечты: Как Жуков с Бастой переписали стадионные рекорды
Баста собрал 150 тысяч зрителей за два аншлага в «Лужниках», а Сергей Жуков сотворил пять солдаутов на «ВТБ Арене», объяснив, что они не конкурируют, а дружат и сами создают себе новые вызовы.
Баста и Сергей Жуков стали главными стадионными артистами 2025 года, переписав историю зрительских рекордов и поставив свои первые мюзиклы. Количество концертов на самых больших стадионах страны – «Лужниках» и «Газпром Арене» осталось на уровне 2024 года, при этом сохранился тренд на их увеличение, а в моду вошли двойные и тройные концерты.
БАСТА ПРОТИВ ЖУКОВА: «ВЫЗОВЫ САМИМ СЕБЕ»
Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!» собрал 18 октября 68-тысячную «Газпром Арену». По сути, на этом сезон главных стадионников 2025 года можно считать закрытым. Если не считать запланированный на середину декабря концерт Басты на этой же площадке, музыканты перебираются под крыши.
Именно Жуков и Баста в последние годы меряются рекордами. Так, в 2025 году рэпер из Ростова дал сразу два аншлаговых концерта в «Лужниках» на 150 тысяч зрителей, а поп-звезда из Димитровграда в марте пять раз подряд выступил на ледовой «ВТБ Арене» в Москве, собрав 65 тысяч зрителей. Кроме того, Жуков в прошлом году попал в Книгу рекордов России, собрав 225 тысяч зрителей за три концерта в «Лужниках» (в 2022, 2023 и 2024 гг).
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков объяснил НСН, что нужно для аншлагов на главных аренах страны.
«"Лужники" и "Газпром Арена" - это две самых больших площадки в стране, это определенный уровень, к которому все стремятся. Так как пока еще большего не придумали, они остаются для всех артистов мерилом чего-то очень большого и грандиозного. Концерт - это не театральная постановка вроде "Юноны и Авось", которая идет много лет и там ничего не меняется. Это каждый раз новые вызовы. Например, в этот раз те, кто был на "Газпром Арене", впервые увидели такое световое шоу: по всему периметру были подвешены лазеры и стояли столбы-экраны, огневые точки были на самом верху - до нас этого еще пока никто не делал. Кроме того был самый большой экран, который только можно представить, его высота составила 24 метра. Технически мы стараемся всегда удивлять и расти», - подчеркнул музыкант.
Жуков также заявил, что не считает конкурентом Басту, с которым они осенью этого года почти одновременно выпустили мюзиклы.
«Знаете, почему мы не конкуренты? Во-первых, потому что, как ни крути, это все равно абсолютно разные стили и абсолютно разная аудитория. На самом деле мы с Василием дружим и радуемся за успехи друг друга. И у него, и у меня есть рестораторские победы, у нас обоих есть амбиции пробовать себя в кино, то же самое с театром, мюзиклами и прочим. Нас отличает от других то, что мы не останавливаемся на достигнутом, а стараемся все время идти дальше и делать новые вызовы самим себе. Это отличает хорошего артиста от просто артиста: когда ты не успокаиваешься и говоришь: ну все, "Лужники" я собрал, теперь можно спокойно посидеть на пенсии и ничего не делать, образно говоря. А мы, наоборот, находим все новые и новые вызовы, хотим раскрываться дальше и как продюсеры, и как еще кто-то. Нам всего мало, мы хотим всегда идти еще дальше», - подчеркнул Жуков.
БОЛЬШАЯ ДЕСЯТКА: ОТ «ЛУЖИ» ДО «ГАЗПРОМА»
В «Лужниках» в 2025 году прошло пять концертов. Открыли сезон в конце июня два аншлага Басты, в июле в «Луже» выступил Леонид Агутин, а в августе - группа «Звери» и Егор Крид, концерт которого обернулся скандалом.
В 2024 году в «Лужниках» прошло четыре концерта (Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Агутин и «Звери»), в 2023 году – три («Руки Вверх!» плюс митинг-концерт 22 февраля и концерт ко Дню города 9 сентября, минус отмена концерта «Ленинграда»), в 2022 – три (Баста, «Руки Вверх», Григорий Лепс плюс отмена концерта американской группы Imagine Dragons)
При этом на 2026–й год анонсированы уже пять концертов в «Лужниках». 25 июля «Руки вверх!» отметят там 30-летие, обещая расширить аудиторию «Лужи» до 100 тысяч зрителей. Баста вновь запланировал два стадионника подряд, но на этот раз вместе с Гуфом. Кроме того, на главном стадионе Москвы выступят Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» и группа «Кино», которых здесь давно не видели.
На «Газпром Арене» в 2025 году выступили Агутин, Крид и «Руки Вверх!», кроме того, в середине декабря там состоится концерт Басты. В 2024 году на стадионе «Зенита» также было четыре концерта (Агутин, «Руки Вверх!», «КняZz» и Баста). На будущий год пока анонсирован один концерт - все того же Сергея Жукова.
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву Metallica, U2 и других мировых звезд, объяснил НСН, ждать ли нам новых покорителей стадионов.
«Я бы включил в ТОП-3 главных стадионных артистов Басту, давшего два концерта в "Лужниках", "Руки Вверх" и Егора Крида. Те артисты, которые собирали "Лужники", будут собирать и дальше. К ним добавилось "Золотое кольцо" - это рисковая история, но думаю, что они соберут. На "Кино" не факт, что будет аншлаг. Может быть, в следующем году на стадион перейдет и группа The Hatters, потому что она уже собирает дворцы спорта, и билеты продаются очень хорошо. Шнуров объявил концерт на "Лукойл Арене", и он ее соберет», - отметил Зубицкий.
Со своей стороны, лидер группы «Звери» Рома Зверь говорил НСН, что концерт в «Лужниках» - это мечта и сверхцель, при этом путь к ней важнее достижения.
«Сверхцель - это же очень просто. Если ты работаешь и делаешь что-то для этого, это обязательно сбудется, потому что ты прикладываешь усилия и очень этого хочешь. Важнее же путь, а не сама цель. Из этого пути и состоит вся жизнь! От того, что собрал «Лужники» удовольствия не очень много, удовольствие в том, что живешь, работаешь, а потом раз - и такой тебе подарок. Как говорит моя младшая дочь: папа, ты заслужил концерт!» - пояснил музыкант.
При этом Зверь, как и Жуков с Бастой, в 2025 году попробовал диверсифицировать свое творчество. Однако фильм с его участием «Все, что тебя касается» заработал в прокате всего 62 млн рублей, что стало каплей в море по сравнению со сборами вышедшего в 2024 году фильма с Жуковым «Руки Вверх!» (968 млн рублей).
БИТВА ШОУ: «ЦАРИЦА» И УРАЛЬСКИЕ РЕКОРДЫ
В следующем сегменте после «Лужников» и «Газпром Арены» находятся стадионы поменьше, вмещающие от 30 тысяч зрителей. В Москве это 45-тысячная «Лукойл Арена» (домашний стадион футбольного «Спартака»), 33-тысячная «ВТБ Арена» (стадион «Динамо») и 30-тысячная «ВЭБ Арена» (стадион ЦСКА).
Здесь в топе оказались Анна Асти и Zivert. Асти представила в июне шоу «Царица», собрав два солдаута на 50 тысяч человек в Москве и Питере (30 тысяч зрителей на «ВЭБ Арене», и 20 тысяч на «СКА Арене»), а Zivert в июле презентовала на «ВТБ Арене» шоу «Где-то в ретро», поразившее визуальной составляющей принявшего в нем участие стилиста и ведущего телепроекта «Модный приговор» Александра Рогова.
«Это опыт, который в жизни, возможно, случается только раз - выйти на подиум перед 35 тысячами людей! А у концерта был абсолютный солдаут, "ВТБ Арена" была полностью заполнена. Я считаю, что команда Юли сделала лучшее стадионное концертное шоу, которое случилось в нашей стране за последнее время. Я поддержу музыкальных экспертов, которые называют Zivert, Анну Асти и Диану Арбенину главными «королевами стадионов». Я еще добавил бы сюда Полину Гагарину, у которой в прошлом году был большой концерт в "Лужниках". Я был на концертах этих исполнительниц и считаю, что самое сильное шоу по всем международным параметрам сделала Zivert», - сказал Рогов НСН.
Рэпер Macan установил в августе личный рекорд, собрав на переполненной «ВТБ Арене» 40 тысяч зрителей, а уже осенью всплыла история с бегством артиста от призыва в армию. Теперь музыкант обещал сменить стадионы на казармы.
Владимир Зубицкий отметил и майские аншлаги на этом стадионе Димы Билана и Антона Беляева с шоу LAB.
Сам лидер группы Therr Maitz Антон Беляев назвал этот концерт выдающимся событием.
«Это самый большой концерт, который мы давали по количеству гостей: как на сцене, так и в зале. Безусловно, для нас это выдающееся событие. Это важный момент и в нашей жизни, и, надеюсь, в жизни людей, которые ходят на наши концерты. В числе гостей концерта будут Zivert, Лолита, IOWA, Тося Чайкина, Элджей, Сергей Бобунец, Сироткин, Александр Ревва, Сергей Бурунов и другие звезды», - говорил Беляев НСН.
А вот Диана Арбенина не смогла повторить успех лета 2023 года, когда на 30-летие группы «Ночные снайперы» ей удалось собрать аншлаг на спартаковском стадионе. На этот раз на «Лукойл Арену» пришли 24 тысячи зрителей. Это могло быть связано с электронным звучанием ее нового альбома «Bloody Mary».
«С одной стороны, этот альбом нетипичный, потому что не так уж много сольников у Дианы Арбениной. С другой стороны, она собрала в него самые мейнстримовые тенденции, тут и танцевальность, дневниковые записи, личный автобиографический подтекст, который она на этот раз решила не скрывать. Электроника работает на массовое восприятие этого альбома. Если говорить про женщин-рокерш, она единственная, ниша этой "стадионной, поющей рок-вумен" никем не занята», - сказал НСН в этой связи музыкальный критик Денис Ступников.
В 2026 году на «Лукойл Арене» пока анонсирован один концерт – в конце июня туда пожалуют Сергей Шнуров и группа «Ленинград», не дававшие столь масштабных концерты в столице со времен скандальных отмен их выступлений в «Лужниках» и на «Газпром Арене» осенью 2023 года.
При этом в июне 2025-го «Ленинград» собрал 30 тысяч зрителей на футбольном стадионе в Екатеринбурге. Ну а Баста в июле установил рекорд «Екатеринбург-Арены», умудрившись собрать там 40 тысяч фанатов.
ОТ КОНЦЕРТОВ ТАЕТ ЛЁД: «ДВОЙНИКИ» И «ТРОЙНИКИ»
Вслед за футбольными стадионами идут хоккейные арены и дворы спорта, концерты на которых также порой называют стадионниками.
Крупнейшие из них – это «СКА Арена» в Санкт-Петербурге (вмещает 21,5 тысячу зрителей), а также московские «Мегаспорт» (16 тысяч зрителей), «ЦСКА Арена» (15 тысяч зрителей) и «ВТБ Арена» (14 тысяч зрителей), которую часто путают с одноименным футбольным стадионом. На этих площадках в 2025 году выступило большое количество артистов разных жанров.
Рекордсменом года стал тот же Сергей Жуков, собравший в марте пять «ВТБ Арен» подряд. Заглядывали сюда и рокеры: в марте здесь выступил отмечающий 40-летие «Чайф», в середине октября прошел аншлаговый концерт The Hatters. До конца года на динамовской арене пройдут два концерта Xolidayboy, два шоу «Арии», а также концерты NЮ и «Пикника».
В топ самых востребованных концертов года попало и майское выступление группы «Три дня дождя», совпавшее с выходом из рехаба ее лидера Глеба Викторова. Этот концерт собрал 15 тысяч зрителей на «ЦСКА Арене». Кроме того, на этой московской площадке регулярно показывают панк-сказку «Король и Шут».
Билетные операторы также указывают в топах популярности концерты «Зверей» в Казани, Екатеринбурге и Новосибирске, а также выступления Басты в Новосибирске и Егора Крида в Нижнем Новгороде. Для сравнения, «Татнефть Арена» в Казани вмещает на концертах около 11 тысяч зрителей, «Сибирь Арена» в Новосибирске – порядка 12 тысяч, а «МТС Live Холл» в Екатеринбурге – 5 тысяч.
В число других крупнейших московских площадок также входят принимавшая «Интервидение» Live Арена (11 тысяч зрителей), МТС Live Холл (8,5 тыс. зрителей) и «VK Stadium» (7 тысяч зрителей).
При этом одним из трендов 2025 года стали двойные и даже тройные концерты рок-звезд в рамках гастрольных туров по стране. Например, «Ленинград» дал в мае сразу три концерта на новосибирской «Сибирь Арене», а также порадовал «двойниками» фанатов в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Казани.
По оценке директора по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрия Зорихина, в первом полугодии 2025 года рост билетных продаж превысил 50%.
«Прирост билетных продаж в первом полугодии 2025 года по отношению к 2024 году – плюс 53% в деньгах, средняя цена билета выросла на 18%. Доля концертов выросла – мы видим, что сегмент растет быстрее рынка в целом – стало как больше мероприятий, так и рост цен опережает другие сегменты», - сказал Зорихин НСН.
Со своей стороны, директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили также указал НСН на рост количества концертов.
«Рост количества концертов, который наблюдался в первой половине года, не только сохранился, но и усилился летом — период с 1 июня по 20 августа 2025 года прошло на 16% концертов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подобные форматы мероприятий традиционно наращивают свою популярность в летний сезон, и в этом году мы вновь наблюдали активность как со стороны промоутеров и артистов, так и со стороны слушателей. Что касается продаж билетов, Яндекс Афиша также фиксирует положительную динамику: общий объем продаж на концерты, прошедшие с 1 июня по 20 августа 2025, показал рост в деньгах более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - отметил собеседник НСН.
Подводя музыкальные итоги первой половины 2025 года, представители стримингов назвали НСН в числе главных открытий года группы Ay Yola и «Бонд с кнопкой».
