БОЛЬШАЯ ДЕСЯТКА: ОТ «ЛУЖИ» ДО «ГАЗПРОМА»

В «Лужниках» в 2025 году прошло пять концертов. Открыли сезон в конце июня два аншлага Басты, в июле в «Луже» выступил Леонид Агутин, а в августе - группа «Звери» и Егор Крид, концерт которого обернулся скандалом.

В 2024 году в «Лужниках» прошло четыре концерта (Полина Гагарина, «Руки Вверх!», Агутин и «Звери»), в 2023 году – три («Руки Вверх!» плюс митинг-концерт 22 февраля и концерт ко Дню города 9 сентября, минус отмена концерта «Ленинграда»), в 2022 – три (Баста, «Руки Вверх», Григорий Лепс плюс отмена концерта американской группы Imagine Dragons)

При этом на 2026–й год анонсированы уже пять концертов в «Лужниках». 25 июля «Руки вверх!» отметят там 30-летие, обещая расширить аудиторию «Лужи» до 100 тысяч зрителей. Баста вновь запланировал два стадионника подряд, но на этот раз вместе с Гуфом. Кроме того, на главном стадионе Москвы выступят Надежда Кадышева с «Золотым кольцом» и группа «Кино», которых здесь давно не видели.

На «Газпром Арене» в 2025 году выступили Агутин, Крид и «Руки Вверх!», кроме того, в середине декабря там состоится концерт Басты. В 2024 году на стадионе «Зенита» также было четыре концерта (Агутин, «Руки Вверх!», «КняZz» и Баста). На будущий год пока анонсирован один концерт - все того же Сергея Жукова.

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву Metallica, U2 и других мировых звезд, объяснил НСН, ждать ли нам новых покорителей стадионов.

«Я бы включил в ТОП-3 главных стадионных артистов Басту, давшего два концерта в "Лужниках", "Руки Вверх" и Егора Крида. Те артисты, которые собирали "Лужники", будут собирать и дальше. К ним добавилось "Золотое кольцо" - это рисковая история, но думаю, что они соберут. На "Кино" не факт, что будет аншлаг. Может быть, в следующем году на стадион перейдет и группа The Hatters, потому что она уже собирает дворцы спорта, и билеты продаются очень хорошо. Шнуров объявил концерт на "Лукойл Арене", и он ее соберет», - отметил Зубицкий.

Со своей стороны, лидер группы «Звери» Рома Зверь говорил НСН, что концерт в «Лужниках» - это мечта и сверхцель, при этом путь к ней важнее достижения.

«Сверхцель - это же очень просто. Если ты работаешь и делаешь что-то для этого, это обязательно сбудется, потому что ты прикладываешь усилия и очень этого хочешь. Важнее же путь, а не сама цель. Из этого пути и состоит вся жизнь! От того, что собрал «Лужники» удовольствия не очень много, удовольствие в том, что живешь, работаешь, а потом раз - и такой тебе подарок. Как говорит моя младшая дочь: папа, ты заслужил концерт!» - пояснил музыкант.

При этом Зверь, как и Жуков с Бастой, в 2025 году попробовал диверсифицировать свое творчество. Однако фильм с его участием «Все, что тебя касается» заработал в прокате всего 62 млн рублей, что стало каплей в море по сравнению со сборами вышедшего в 2024 году фильма с Жуковым «Руки Вверх!» (968 млн рублей).