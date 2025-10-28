В Туве 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Пассажирский автобус попал в аварию в Пий-Хемском районе Тувы, пострадали десять человек. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по республике.

По данным ведомства, на 770-м км трассы Р-257 «Енисей» 62-летний водитель микроавтобуса Toyota Hiace не справился с управлением и съехал с дороги. Впоследствии транспортное средство опрокинулось.

«В результате... в ГБУЗ РТ "Пий-Хемская ЦКБ" доставлены три пассажира, в ГБУЗ РТ "Республиканская больница №1" г. Кызыла обратились семь человек», - подчеркнули в МВД.

Ранее под Калининградом экскурсионный автобус с 40 пассажирами съехал в кювет, никто не пострадал, пишет 360.ru.

